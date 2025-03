Lennert Vintevogel combineert passies voor muziek en basket: “Oostende is al jaren mijn tweede thuis”

BC Oostende, Highlight Festival, Azuro. Het zijn maar enkele zaken waar duizendpoot Lennert Vintevogel (28) zich voor inzet. De Ieperling – die al speaker van BC Oostende was – is er nu ook commercieel manager. Komend weekend speelt Oostende de bekerfinale tegen Leuven. Later dit jaar is het voor Lennert reikhalzend uitkijken naar zomerbar Azuro en begin september komt Highlight Festival er weer aan.

Lennert werkte de voorbije jaren voor start-up Tailpage in Sint-Niklaas. “Ik ben dankbaar voor de voorbije jaren en heb er veel geleerd. Het was echter tijd voor een nieuw professioneel hoofdstuk”, vertelt Lennert, voor wie muziek en basketbal een rode draad in zijn leven zijn.

Vanwaar komt de muzikale passie?

“Die passie heb ik mee van mijn oom Jurgen Devacht, ook nonkel Juju genoemd. Jurgen heeft een indrukwekkende platencollectie en als kleine pagadder experimenteerde ik al aan zijn draaitafel. Van daaruit is dat verder gegroeid.”

Je hebt in je tienerjaren nog je eigen radio gehad?

“Klopt, Sweep FM. Dat was een kleinschalige webradio en later presenteerde ik nog bij Topradio Westhoek. Ooit schreef mijn mama me in voor Ornelis en Rogiers, het ochtendprogramma van vroeger op Qmusic. Toen ik 16 werd, zijn Ornelis en Rogiers bij mij komen uitzenden.”

Naast een muzikale microbe is er nog een basketmicrobe. Van wie heb je dit meegekregen?

“Van mijn beide ouders. Vader Dimitri speelde in Oostende en is nu nog trainer in Izegem. Mama Inge heeft nog in eerste nationale gespeeld, onder meer met Sonja Tankrey, de mama van Emma Meesseman.”

Die beide passies kon je al op jonge leeftijd combineren als speaker.

“Toen papa in Izegem speelde, ontmoette ik Bart Vanhaverbeke. De muziekinstallatie stond klaar en ik prutste graag met de knopjes. Al op jonge leeftijd kon ik speaker zijn van Melco Ieper, nu SKT Ieper. Via Bart kwam ik in Oostende terecht. Toen de vorige speaker meer tijd met zijn vrouw wilde doorbrengen, kreeg ik de kans om over te nemen.”

Je kent de weg naar Oostende intussen blindelings?

“Inderdaad, het is al jaren mijn tweede thuis. Mijn vriendin Chloë is er ook jarenlang cheerleader geweest. Het is al mijn twaalfde seizoen dat ik alleen speaker ben, daarvoor deed ik het samen met Bart. Tijdens al die seizoenen werd BCO kampioen. Hopelijk kunnen ze het dit seizoen opnieuw verwezenlijken.”

“We zijn geen opgevers en komen met een tweede editie van zomerbar Azuro”

En recent volgde er nog een tweede job bij BCO.

“Ik ben sinds vorige week begonnen als commercieel manager. Die functie was er vroeger al, maar bestond enkele jaren niet meer. Door een verandering van de interne structuur was er een vacature. In eerste instantie willen we de B2B optimaliseren, daarna gaan we ons richten op de B2C. De beide functies bij BCO staan los van elkaar. Ik ga nu wel wat eerder naar de wedstrijden.”

Ben je zondag actief als speaker voor de bekerfinale?

“Ja, dat doe ik al een tijdje op vraag van de federatie. Dit is een duobaan met collega Kris Schoeters. Van hem heb ik al veel opgestoken. Vorig weekend was ik nog aanwezig tijdens de volleybalfinales in het Sportpaleis. Zondag speelt BCO de bekerfinale in Oostende tegen Leuven. Daags voordien komen de dames in actie.”

Je bent verder nog druk bezig met Highlight Festival en zomerbar Azuro in Kortrijk. Hoe ziet dat eruit de komende maanden?

“Met zomerbar Azuro – dat ik samen doe met Tim Schelfhout – hadden we een minder eerste jaar door het slechte weer. We zijn geen opgevers en komen met een tweede editie. Later volgt meer info daarover. Met Highlight hebben we onze nieuwe locatie en ons thema voorgesteld. Sinds deze week is ook de ticketverkoop gestart. De locatie was geen evidente zoektocht. Je moet met veel rekening houden, maar we zijn blij dat er witte rook is.”

Hoe zit het met je dj-carrière?

“Ik heb enkele projecten, maar dat staat in het algemeen wel op een lager pitje. Het is vooral voor de fun. Met Zwei Freunde und MC Lori – daar draai ik feestmuziek met Baptiste Ameel en Hannelore De Naeyer – staan we dit jaar onder meer op Highlight Festival, Sunrise en Kamping Kitsch.”

Je bent vaak bezig, kan je ook ergens rust en ontspanning vinden?

“Als ik volledig tot rust wil komen, dan moet ik op reis gaan. (lacht) Anders is de verleiding te groot om te werken. Het molentje staat niet stil. Ik heb het geluk om goed omringd te zijn door de juiste zakenpartners en ik kan terugvallen op mijn familie die mij volledig steunt. Mijn vriendin is heel begripvol en we hebben zeker onze vaste momenten voor elkaar.”