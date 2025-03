“Eerst Cercle in eerste houden en dan trouwen”: doelman Maxime Delanghe (23) staat voor historische dagen

Zie die maand maart 2025 van Maxime Delanghe, nog maar 23 jaar. Donderdag 6 maart: Cercle-Jagiellonia Bialystok, achtste finales Conference League: historisch voor ‘Cercletje’! Zondag 9 maart: Cercle-Club. De derby waarin Cercle zich moet/kan/wil redden in 1A. Ook historisch! En, staat dan nog in grote rode letters in de agenda van de jonge doelman van Cercle: zaterdag 21 maart! Trouwen!

Cercle-doelman Warleson, begin oktober uitgevallen tegen Sankt-Gallen, is dan wel weer topfit, maar Maxime Delanghe blijft de nummer 1 van Cercle Brugge, dat is nu wel duidelijk. De blonde Hallenaar werd afgelopen maanden vanuit het niets een van de sterkhouders van de Vereniging. Een revelatie, quoi. Al toont hij zich daar niet erg verbaasd over.

“Ik wist dat ik er klaar voor was, het was alleen wachten op mijn kans. Ik kwam hier vorig seizoen als tweede doelman en speelde alleen in de beker. Maar Warleson en ik pushten elkaar, maakten elkaar alsmaar beter, denk ik. Hij speelde een heel goed seizoen, waardoor de kans bestond dat hij een transfer zou maken en ik zijn plaats kon innemen. Maar toen hij toch bleef, wijzigde onze situatie niet. We bleven elkaar pushen. Waardoor ik uiteindelijk heel goed was voorbereid toen hij in die eerste groepsmatch in de Conference League uitviel. Zo bleek ook, ik denk dat ik mijn steentje heb bijgedragen in het bereiken van de 1/8ste finales.”

Leidersfiguur

Het was meer dan een steentje: de jonge Delanghe ontpopte zich niet alleen tot een van de beste doelmannen van eerste klasse – afgelopen maand werd hij nog genomineerd voor Gouden Schoen van de Maand –, hij toonde zich ook meteen leidersfiguur. Zoals hij op KV Kortrijk het hele veld overstoof om zijn aanvoerder Tibo Somers in een discussie met KVK-spelers bij te staan: het viel op. “Tibo stond er alleen voor, ik wilde hem helpen. Dat zit in mijn natuur, ook in de kleedkamer vervul ik die rol. Een doelman moet ook communicatief en duidelijk zijn, vind ik. Durven zeggen waar het op staat. In zo’n jonge groep kan dat wel, al moet ik nog 24 worden.”

De terugkeer van Warleson, een van de helden van vorig seizoen, leek coach Ferdinand Feldhofer met een probleem op te zadelen. Een luxe-probleem dan. Neen, er was, zo bleek uit een gesprek met de coach, helemaal géén probleem. Daar hoeft niet dieper op worden ingegaan, Delanghe is de nummer 1 van Cercle. Met enig krediet. “Het is niet zo dat ik, nu Warleson weer 100 procent fit is, meer druk voel. Ik denk niet dat ik bij het minste foutje weer naar de bank moet, daarvoor heb ik intussen toch al teveel opgebouwd, denk ik.”

Intussen staat Cercle deze week voor twee bijzondere wedstrijden. Eerst die 1/8ste finales in de Conference League tegen het Poolse Jagiellonia Bialystok. Niet eens onhaalbaar. Het zijn ook de wedstrijden waarin jonge talenten zich aan heel Europa kunnen tonen, knikt de jonge doelman van Cercle. “Maar het is vooral voor de hele vereniging een historisch moment. Cercle Brugge in de 1/8ste finales van een Europese beker, stel je voor! Na een fantastische campagne, op die speciale match in Reykjavik (waar Cercle tegen het nietige Vikingur met een B-ploeg 3-1 verloor, red) na dan. En het hoeft niet te stoppen nu, we gaan voluit voor de kwartfinales.”

Vreemd seizoen

Het is toch een vreemd seizoen voor Cercle: naast een fantastische Europese campagne tegelijk al het hele seizoen in het degradatiemoeras. Deze week dus: op donderdag 1/8ste finales Conference League en op zondag het immer geladen derby tegen Club Brugge dat ze best niet verliezen willen ze op de laatste speeldag van de reguliere competitie, op Anderlecht nog wel, niet in acuut gevaar op degradatie playoffs komen. En vreemd ook hoe ze ondanks de trainerswissel – onder Feldhofer werd maar één keer in elf competitiematchen verloren – nog steeds onderaan bengelen. “Het zit defensief heel goed in elkaar maar we scoren te moeilijk”, ziet Delanghe als verklaring. “Als je maar één keer kan scoren, moet je al een clean sheet kunnen houden om te winnen, niet altijd even gemakkelijk. Maar we kunnen niet blijven verwijzen naar het vertrek van topscorer Denkey, we moeten het zelf doen. Op Kortrijk ontbrak dan ook nog de nodige grinta, KVK pakte ons eigenlijk op ons eigen DNA, gelukkig was er nog onze late gelijkmaker.”

“Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij Cercle maar heb nog een verder pad in te slaan”

Tegen Antwerp kon dan wel weer niet worden gescoord – een zege was nochtans verdiend geweest. Dan moet de redding maar worden voltooid tegen Club, zeker? Al kan de blauw-zwarte rivaal zich ook geen misstap meer veroorloven, wil het in de Champions Play-offs Genk nog moeilijk maken. Extra spanning op het derby dus, ook Maxime Delanghe kent na anderhalf groen-zwart de bijzondere rivaliteit tussen de twee stadsgenoten. “Da’s zeker. En zeker nu de belangen voor beide ploegen zo groot zijn, wordt het weer best heftig.”

Wat denkt de doelman van Cercle eigenlijk van de terugkeer naar 18 eersteklassers en een competitie zonder play-offs? Hij weet het (nog) niet zo goed. (grijnst) “Ik had wel liever gezien dat er dit seizoen al maar hooguit één ploeg kon zakken. Jammer! Ik speelde lang in Nederland, ook een ‘gewone’ competitie, het is toch wel eerlijker vind ik. Zoals Union de laatste jaren naast de titel greep…Als speler ben je blij met de terugkeer naar de vroegere formule, maar als televisiekijker waren die play-offs toch altijd spannend, niet? En uiteindelijk maakten we met Cercle vorig seizoen in PO1 een geweldig avontuur mee. En is in de Europe play-offs toch ook nog een Europees ticket te winnen?”

Volleybalgenen

Delanghe begon te voetballen bij FC Pepingen maar werd er snel door Anderlecht weggehaald. In 2017 vertrok hij dan op zijn 16de naar de Nederlandse topclub PSV. Om na een tegenvallend seizoen bij Lierse Kempenzonen in 1B in de zomer van 23 transfervrij bij Cercle te landen. “Vooral bij PSV heb ik mij kunnen ontwikkelen tot een moderne doelman”, kijkt hij terug. “Voetenwerk, uittrappen, meer van de lijn weg keepen… Ik kende Stefan (Toonen, keeperstrainer van Cercle, red.) nog van bij PSV, hier kon die ontwikkeling worden verder gezet.”

En het zit ook gewoon in de genen. Zijn grootvader Wilfried Delanghe die intussen in Oostduinkerke woont en zich engageert voor de Club van West-Vlamingen en het Film Festival Oostende, was ooit voorzitter van de volleybal topclub VC Lennik. En zijn vader Frederik volleybalde jarenlang op topniveau bij Lennik, Maaseik… “Mijn balgevoel, de motoriek van het duiken, de sprongkracht die ik van mijn vader heb, het zijn toch volleybalzaken die ik van thuis heb meegekregen”, vertelt Delanghe. “Volleyballers zijn net als keepers vrij complete sporters. Als kind sportte ik al veel: vechtsporten, tennis, volleyballen met mijn pa in de tuin… Maar op mijn zesde koos ik toch al voor het voetbal en trok ik als keepertje van Pepingen naar Anderlecht. Mijn vader was zelfs blij met die keuze voor een andere wereld, hij zat al zijn hele leven in het volleybal, is nog een tijd coach geweest ook. Nu mist hij samen met mijn mama, ooit een tennisbelofte geweest, en mijn verloofde geen match meer.”

Exotische huwelijksreis

Zijn verloofde, jawel: tijdens de komende interlandbreak trouwt hij met de Nederlandse Elzemiek die hij in Eindhoven leerde kennen. Ze zijn intussen al meer dan vijf jaar samen, ze kwam twee jaar geleden mee naar Brugge, werkt bij Belsberg in Oostkamp, consultancy in HR. Op 21 maart trouwen ze voor de wet. “Ik hoop dat Cercle tegen dan gered is.” Dan is Delanghe nog steeds maar 23 jaar maar dat is heus niet te jong voor een echtelijke verbintenis, vindt hij. “We zijn al meer dan vijf jaar samen, het voelt goed. En Elzemiek is twee jaar ouder. (glimlacht) We zijn ook al helemaal ingeburgerd in West-Vlaanderen. Ik probeer zelfs nu en dan eens wat West-Vlaams te praten.” (lacht)

Op 1 juni volgt het echte trouwfeest. In Antwerpen, niet te ver rijden voor de Nederlandse familie. “Een feest voor zo’n tachtig gasten. De huwelijksreis ligt ook al vast. Curaçao.”

En dan wellicht nog minstens een jaartje Cercle, De Vereniging licht ongetwijfeld snel de optie in zijn huidige contract tot juni 2025. Zijn plan: definitief een van de betere Belgisch doelmannen worden, hij was tenslotte ook al jeugdinternational. Maar er zijn zoveel beloftevolle Belgische doelmannen: Lammens, Vandevoordt, Penders… Zíjn prestaties blijven misschien nog iets teveel in de schaduw? (denkt na) “Het is een feit dat de prestaties van een doelman bij een grotere club meer aandacht krijgen. Ik vind het moeilijk mij met hen te vergelijken. Eerst moet ik nog een jaar bevestigen, denk ik, na één seizoen al vertrekken is wellicht te snel. Maar al heb ik het ontzettend naar mijn zin bij Cercle, ik heb nog een verder pad in te slaan, denk ik. Maar eerst die Polen en dan Club dus. Tegen Club Brugge het behoud vastleggen waardoor we de laatste match op Anderlecht niets meer moeten vrezen, het zou de perfecte aanloop zijn naar 21 maart.”