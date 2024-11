Fans vieren historische wereldtitel rally van Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe in Sportkaffee Eleven: “Dit wou ik niet missen”

De fans van Thierry Neuville zijn in extase na de historische wereldtitel. In Langemark werd de hele nacht gevierd in het supporterscafé. Sterrenchef Michael Vanderhaeghe kwam rechtstreeks van zijn restaurant. “Ik wil hem trakteren, als cadeau voor de wereldtitel.”

“Dit had ik echt niet verwacht. Ik was nog aan het werk in de keuken toen ik een berichtje kreeg van mijn schoonvader: Tänak is eraf. De ontlading was enorm.” Chef Michael Vanderhaeghe (30) van de Ieperse sterrenzaak Hostellerie Saint-Nicolas deed in de nacht van zaterdag op zondag geen oog dicht. “We hebben onze servies afgerond van de zaterdagavond, dat is sowieso al laat. Dan nog mijn bestellingen doen voor volgende week, van kleren veranderen en direct naar dit café komen.”

Met gesigneerde pet van Neuville nam de sterrenchef om 4 uur ’s nachts plaats tussen andere fans in Sportkaffee Eleven in Langemark, waar de rally in Japan live werd uitgezonden. “Dit is het supporterscafé van Neuville”, aldus Steve Carrein (42), die er aan een laptop zit. “Ik ben een van de grootste supporters van Thierry en volg hem al jaren. Samen met een vriend richtten we een Facebookgroep op waar supporters alles live kunnen volgen.”

Vanuit Ardennen

Dat Steve helemaal van de Waalse Ardennen naar Langemark moest komen, deert hem niet. “Meestal komen we hier op zondag samen. Nu is er meer volk, omdat er iets groots te gebeuren stond. Het is feest, trots en ontroering overheersen. Na al die jaren van proberen en vele vicetitels, terwijl ze eigenlijk al een titel verdienden, is dit nu de kers op de taart. Op naar de tweede titel, maar eerst deze samen vieren. Om 4 uur ’s nachts, ja, maar dat moet kunnen. Wij zitten al heel het weekend op Japans uur: voor ons is het nu 12 uur ’s middags. We hebben er wat voor over.”

Het vertrouwen was groot bij Steve: hij liet vooraf een T-shirt drukken om de titel te vieren. Chef Michael was allerminst zeker. “Ik had meer stress dan Thierry, denk ik. Constant was ik ermee bezig. Zeker met die elektronische problemen die hij had. Ik dacht: komaan, heel het jaar geen problemen en net in de laatste manche wel. Je zal het nooit anders zien hé. En om het dan zo af te maken… Zelfs als Tänak er niet af ging, had Thierry het in zich om wereldkampioen te worden. Alles lag in zijn voordeel. Het was het moment. Na veel net niet, nu eindelijk wel.”

Rallywagen op parking

Op de parking aan het café prijkt een Hyundai i20, de auto van Thierry. “Maar dit is mijn wagen, die ik tunede als hobby”, zegt Joery Delaey (25) uit Westende. “Twee jaar terug reed ik zelf rally. Ik ben trots dat Thierry eindelijk wereldkampioen is na al die tijd, en dat een West-Vlaming zijn copiloot is (Martijn Wydaeghe, red.). We zijn heel blij.” Ook zijn vrienden kwamen naar Langemark. “Het is een eindje, maar het is voor Thierry, dus geen probleem”, aldus Noah Vercruysse (22) uit Lombardsijde. “Ik ben hier van 1 uur ’s nachts, dan waren we al kampioen. Vannacht sliep ik niet. Dat lukt: Red Bull (sponsor van Neuville, red.) helpt ons de nacht door. Na vijf keer als tweede te eindigen, is het eindelijk zover.”

Marathonopening

Cafébaas Geert Decaestecker bereidde rond 4 uur talloze koffies. “Ik ben al open van zaterdagmorgen om 8 uur. Het was het plan om te sluiten vannacht, maar het is niet gelukt. Er was altijd volk, dus bleef ik maar open. En natuurlijk is er deze historische titel, dus gaan we maar door. Ik zag het live achter mijn toog gebeuren. Jammer dat het zo liep, met een ongeval van een collega. Ik had liever een sportieve strijd, maar de titel is mooi. Op dit uur in de nacht had ik nog nooit zoveel volk in mijn café.”

“Sommigen zitten hier met bier, anderen met koffie. Voor de ene is het ochtend, voor de andere nog avond”, zag Michael. “Dit is de ideale setting en niet te missen. Daarom kwam ik rechtstreeks van mijn restaurant. Ik wou hier de sfeer komen opsnuiven en de kampioenenviering meemaken. Tegen mijn zoon Charles, nu anderhalf jaar, wil ik later zeggen: ik was erbij, toen Neuville als eerste Belg ooit wereldkampioen werd in de WRC. Daarvoor laat ik mijn slaap met plezier. Ik zag ook de ontlading van Thierry toen hij z’n copiloot Martijn omarmde. Prachtig, een heel mooi moment. Hier zitten de echte fans: niemand komt om 4 uur ’s nachts vieren als ze niet echt zouden willen.”

Chef trakteert

Cafébaas Geert trekt nog een eindje door op zondag, Michael bouwt toch wat slaap in. “Ik kwam overeen met mijn vrouw dat zij kijkt voor de kleine zoon, zodat ik nog een beetje kan slapen.”

De chef wil de kersverse kampioen uitnodigen in zijn restaurant. “Ik ontmoette hem afgelopen zomer op de Shakedown in Boezinge. Daar heeft hij mijn Neuville-pet gesigneerd. Nog nooit kwam hij bij ons eten, dat is een enorm gemis voor mij. Dus Thierry, als je dit leest: wees welkom in Saint-Nicolas. Ik wil je zelfs trakteren, als cadeau voor de wereldtitel.” (TP)