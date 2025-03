“De frietjes blijven we in een puntzak serveren”: na 20 jaar Frituur Kris, nu al tien jaar Frituur Bas op ‘de platse’ in Winkel

30 jaar geleden startte Kris Snauwaert als friturist in Izegem, het is nu al tien jaar dat Bas Bourez die bij Kris de stiel leerde in zijn voetsporen stapte. “Ik had altijd gedacht het maar tien jaar te doen, maar ik doe zeker nog even door”, zegt Bas.

In mei 1995 bakte Kris Snauwaert voor het eerst frietjes aan de kerk in Sint-Eloois-Winkel, die had op zijn beurt de zaak overgenomen van Veronique en Filip, die nu nog altijd op kermissen met een oliebollenkraam staan, de nieuwe generatie doet nu de frietjes.

“Die late uren beginnen soms wat door te wegen, maar ik doe het na tien jaar nog altijd even graag”

Bas Bourez (42) was als heel jonge snaak al de rechterhand geworden van Kris. Hij zou op 1 april 2015 de zaak ook overnemen van Kris, die had de frituur dan 20 jaar uitgebaat en Kris ging verder in het wereldje met Party Concepts. Ondertussen mag Bas straks ook zijn tiende verjaardag vieren. “1 april is een dinsdag, dan zijn we gesloten”, knipoogt hij.

Slangenmens

Toen de ouders van Bas overleden waren, verhuisde hij naar Ingelmunster. “Ik heb daar toen ook de zaak van mijn toenmalige schoonvader overgenomen, een handel in reptielen en amfibieën. Ik heb trouwens nog altijd slangen zitten bij mij thuis.” Ondertussen woont Bas met zijn vrouw Eveline Verleden opnieuw in de Oekensestraat, in het huis van zijn oma. Evelines zonen Kobe (21) en Tibe (17) springen al eens bij in de frituur. “Zeker in de week doe ik mijn frituur alleen, ‘oljinne in ‘t kljinne’ is mijn motto. Op vrijdag- en zondagavond krijg ik dan wat hulp.”

Bas leerde de stiel dus van Kris en hanteert ook nog heel wat van zijn principes. “De frietjes worden geserveerd in een puntzak, dat wordt ook nog altijd geapprecieerd. Enkele klanten hebben liever een bakje, maar die ken ik natuurlijk en ze zijn op één hand te tellen.” Voor een grap en een grol is Bas ook altijd in. “Ik ben destijds ook vast beginnen werken voor Kris. Ik weet nog de eerste keer dat hij me voor de leeuwen gooide. Hij stond op de paardenkoers met een kraam, ik mocht het hier alleen rooien in de vaste frituur. Ik heb die dag wel 20 keer gebeld naar hem, maar hij nam niet op en ik moest mijn plan trekken. Zo leer je het snel natuurlijk, als jonge gast van nog geen 15 jaar stond ik frieten door te trekken en voor te bakken. In het begin was ik veel te beschaamd om tegen de klanten te praten. Enkele jaren later mocht ik het zelf doen en die beschaamdheid is ook verdwenen”, lacht hij.

Bas was dus even uit de stiel toen hij zijn winkel runde. “Toen sprong ik ook al in als er eens een feestje moest gedaan worden. Maar eerlijk, dat is minder mijn ding, geef mij maar mijn vaste frituur.”

Oud frietkot in Polen

De frituur die voor de kerk stond werd ingeruild voor een exemplaar dat nu nog altijd achter de kerk staat. “Die frituur kwam van Londerzeel, er is eigenlijk weinig aan veranderd. Behalve nieuwe stoelen en tafels en zo. De oude frituur is naar Polen gegaan, naar het schijnt staat ze daar nog altijd.”

De stek die Bas heeft met zicht op het Sint-Hubrechtsplein vindt hij top. “Ik zie hier letterlijk alles voor mij gebeuren. En hetgeen ik niet zie, dat komen ze mij vertellen”, lacht hij.

Opperbeste band

Bas heeft een opperbeste band met zijn klanten. “Dat zijn vaak ook al vrienden geworden. Ik heb uiteraard veel klanten uit het dorp, maar ook uit Izegem, Lendelede, Gullegem,… komen ze naar hier. Ook een wekelijkse klant uit Heule, die onze frietjes prefereert. Dat ligt in smaken natuurlijk en daar kun je niet over discussiëren, maar de mensen blijven vlot de weg naar hier vinden.”

Gezellig aanschuiven

Bas wil bewust ook niet evolueren naar een half restaurant. “Ik blijf een authentieke frituur, de meeste frietkoten worden ondertussen eethuizen. Hier kun je gewoon terecht voor de zaken die je in iedere frituur kunt krijgen. Online of telefonisch bestellen, daar doe ik niet aan mee. Iedereen komt hier nog gezellig aanschuiven.”

Ook daar is de hand van leermeester Kris nog zichtbaar. “Het moet vooruit gaan, dat was bij Kris ook zal zo en dat heb ik uiteraard overgenomen.” Bas heeft ook nog altijd een opperbeste band met Kris. “Ik was zelfs getuige op zijn trouw.”

Frituur Bas, met de friettipzak of puntzak in het logo, is op maandag en dinsdag gesloten, de andere dagen op de middag en ‘s avonds open. “Ik had altijd gezegd het tien jaar te doen, maar we zijn nu zo ver en ik jeun me nog altijd. Die late uren wegen soms wel, want tegen dat je thuis bent zit iedereen al in bed. Maar ik doe het nog altijd graag, zeker ook met het sociale gebeuren dat bij mijn job komt kijken. Soms moet je hier ook wat psycholoog zijn, de mensen komen hun hart eens luchten.”

Chef van de platse

In de zomer is er ook ruimte voor een groot terras. “Het leven is na corona ook veranderd. Het is anders commerce doen. De mensen zijn minder de baan op, zitten meer thuis”

Maar Bas is nog altijd wat ‘chef van de platse’… “Er zijn hier grote bouwplannen, maar blijkbaar is de opstart opnieuw uitgesteld. Er was sprake van dat ik moest wijken, maar het ziet er naar uit dat het nog niet voor de eerste jaren zal zijn.”

In zijn vrije tijd gaat Bas graag ook zelf de horeca bezoeken en hij trekt er ook al wandelend op uit met zijn honden. “We hebben drie Bouviers, waarvan twee van het asiel, en ook nog een Stafford. Mijn vrouw gaat er met twee ook naar de hondenschool. Er kruipt wel wat tijd in die beestjes, maar het is leuk natuurlijk.”