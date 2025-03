“Ik jeun me hier echt in mijn stamcafeetje”: Lieze Baert (27) startte vijf jaar geleden met café Den Arend in Tielt

In vijf jaar tijd heeft de jongste cafébazin van de stad, Lieze Baert (27), met café Den Arend haar stempel al mee gedrukt op het horecaleven in Tielt. “En onze vijfde verjaardag in juni, daar gaan we een spetterend feest van maken”, klinkt het gedreven.

Daar waar veel (volks)cafés sneuvelen, bouwde Lieze Baert (27) er eentje van nul op. Ze kocht het pand op de hoek van de Markt en de Bruggestraat waar vroeger Cathy Fashion gevestigd was. Op dat moment was ze al aan de slag als opvoedster in het internaat van KSO Ruiselede-Tielt. “Ik had ook een opleiding genoten om een cremerie te openen. Een vriend van mijn vader tipte ons dit pand, maar al snel opperden we het idee om er een café van te maken. We vonden dat de markt er wel nog eentje kon gebruiken en sloegen aan het verbouwen. De vloer is gebleven, de grote raampartijen ook. Maar buiten herschilderden we en binnen braken we de valse plafonds uit. En voor een naam zochten we het niet ver. Van 1850 tot de Tweede Wereldoorlog was hier herberg De Arend gevestigd, dat kwamen we te weten dankzij een boekje van De Roede van Tielt. In 1940 brandde het uit.”

Zeven op zeven open

Bedoeling was om in het voorjaar van 2020 te openen, maar dan kwam corona. “Dat bood ons eigenlijk wat meer ruimte om alles klaar te krijgen voor de opening. Die was op 12 juni 2020, straks vieren we onze vijfde verjaardag. Veel details kan ik er nog niet over kwijt, maar we willen er een spetterend feest van maken.”

Het café was vier maanden open, dan volgde de tweede lockdown. “Dat was andere koek natuurlijk. En vervolgens was er de energiecrisis, het duurde even voor alles op zijn plooi viel. Maar we waren wel content over de start die we genomen hadden. In het begin combineerde ik dat met mijn job, maar ik had al snel door dat dat niet vol te houden was.”

“Ik heb mijn vaste job snel opgegeven om fulltime met het café bezig te kunnen zijn”

Het café is dan ook zeven op zeven open. “Dinsdag is mijn rustdag, de andere dagen ben ik hier. Van de eerste dag is Jochen Lefebre, die tot kort daarvoor Ter Halle open hield, hier mee in het verhaal gestapt. Hij is hier iedere weekdag. Ik neem het weekend dan voor mijn rekening met flexi’s en jobstudenten.”

Lieze had ooit gezworen om nooit in de horeca te stappen, haar ouders runden naast hun schoonmaakzaak ook cafés d’Hespe en La Rambla (later Pièce Unique, red.). En die twee zaken worden nu gerund door … Robbe Dejonckheere, de vriend van Lieze die met d’Hespe en Den Uil op die twee locaties nu horecazaken heeft. “Maar ik heb eigenlijk snel mijn draai gevonden als cafébazin.” In een artikel van vijf jaar geleden opperde ze al dat ze als jongste cafébazin van de stad de ambitie had om de oudste te worden. “En daar sta ik nog steeds achter.”

Quiz- en fietsploeg

In Den Arend is het een constant komen en gaan van klanten. “We zijn geen jongerencafé, echt iedereen is hier welkom.” Er huizen ook heel wat verenigingen. “De quizploeg, die al 35 jaar bestaat en mee verhuisde uit Ter Halle, organiseert hier elke maandagavond een quiz. Deelnemen is gratis, inschrijven hoeft ook niet. Als je toevallig aanwezig bent, kun je zomaar meedoen.”

Er is ook de fietsploeg van Den Arend. “Het seizoen is zopas gestart, er zijn ook nieuwe truitjes voor wie mee fietst. Er is een A- en een B-ploeg, zondagmorgen is de vaste dag, maar naar de zomer toe wordt ook vaak op woensdag gefietst. Het seizoen wordt afgetrapt met een ontbijt, afsluiten doen we met een spaghetti of barbecue. De ploeg staat ook met een standje op de kerstmarkt.”

Er hangen ook twee spaarkassen in de herberg. “In totaal sparen nu zowat 70 mensen een jaar lang mee, we sluiten ook daar af met een etentje.” En voor al die etentjes en feestjes is buur café Cambrinus de ideale locatie. “We konden die locatie er al snel bij huren. Ideaal, omdat we zo ook een groot terras kunnen creëren. Maar in Cambrinus hebben we nu plaats voor allerlei vergaderingen en feestjes, de bediening gebeurt door ons.”

En er staat ook nog een nieuwe club op stapel. “Enkele klanten willen een kaartclub oprichten. Bedoeling is dat er vanaf september hier maandelijks op een dinsdagavond gekaart zal worden. En binnenkort mogen we hier ook een minivoetbalploegje verwelkomen. Zo zie je maar, we staan open voor alles.”

Het café opent op maandag en dinsdag vanaf 15 uur, op woensdag en vrijdag vanaf 14 uur en op ‘marktdag’ donderdag vanaf 10 uur. “En dan blijven we doorlopend open. In de week draait dat vaak tot een uur na middernacht, in het weekend is het al vaak 2 of 3 uur ’s morgens. Enkel op zondagavond hebben we een vast sluitingsuur, om 22 uur gaan we dan dicht.”

Bruine kroeg blijven

Den Arend heeft na vijf jaar dan ook zeker zijn plaatsje afgedwongen in het Tieltse horecalandschap. “We willen ook louter een bruine kroeg blijven, buiten een droge worst, een croque en een portie gemengd kun je hier niets eten.”

De knip op de markt is door werken even weg, maar Lieze is blij met haar stekje pal in het centrum. “Het is hier gezellig, er is ook veel te doen. Voor het eerste jaar hebben we nu een winterterras mogen zetten, ook dat slaat aan. Het was opnieuw een investering, maar wel eentje die gaat lonen.”

Het terras van Lieze viel al letterlijk in de prijzen, met de gewonnen geldsom kon ze nieuw buitenmeubilair aankopen. “Er is hier ook heel wat te doen het jaar door. Er zijn de shoppingzondagen, de Modeloper, Lenteshopping, de kerstmarkt, maar ook de Tieltse Feesten uiteraard, enkele koersen, oldtimerritten…. Ook de 11-juliviering, het carnaval, de TAC Rally…”

Den Arend is een vrij café, Lieze koos voor Cristal als pils. “We hebben hier zes tappen, waarvan enkele met suggestiebiertjes. Onze pils is bewust Cristal geworden, dat hebben we nu ook op tank. Maar ook Omer, Hapkin, Triple Le Fort, Paix Dieu…, allemaal in het juiste glas uiteraard, doen het hier goed.”

Lieze ziet zichzelf ook niets anders meer doen. “Ik jeun me echt in mijn stamcafeetje. Er is hier een leuke mix van volk. Maar omdat we ook in een stad gelegen zijn, ken je de ene avond letterlijk iedereen in je café, de volgende keer zit hier meer toevallige bezoekers. Er vonden hier ook al trouwrecepties plaats. Met de Tieltse horeca hebben we elk ons eigen plaatsje in het centrum, als collega’s gunnen we het elkaar ook. Dat is net de sterkte hier.”

