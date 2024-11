Ouders Martijn Wydaeghe supertrots op hun wereldkampioen: “Te spannend, te stresserend”

Geboren Winkelnaar Martijn Wydaeghe (32) werd afgelopen weekend als co-piloot van rallypiloot Thierry Neuville wereldkampioen. Dit tot vreugde van onder andere vader Geert Wydaeghe en zijn vrouw Marie Paule Tydtgat. “Een grote opluchting.”

Martijn Wydaeghe kroonde zich afgelopen weekend samen met Thierry Neuville in Japan tot wereldkampioen in de rallysport. Terwijl Martijn als co-piloot volop richtlijnen gaf, stuurde Thierry de Hyundai naar de wereldtitel. Ondertussen was het onder andere in Sint-Eloois-Winkel, waar vader en moeder Wydaeghe wonen, nagelbijtend afwachten. “Vrijdag zagen we het erg somber in. De wereldtitel was op dat ogenblik plots erg ver weg. Gelukkig kregen we daarna beter nieuws en schoven Thierry en Martijn op in het klassement. Zaterdag waren we al iets meer op ons gemak”, aldus vader Geert. Hij besloot om in de nacht van zaterdag op zondag toch te gaan slapen en niet live naar de wedstrijd te kijken. “Ik vond het gewoon te spannend, te stresserend. Toen we wakker werden, was duidelijk dat alles in orde was. De wereldtitel was binnen. Een erg grote opluchting.”

Kerstmis

Vader en moeder Wydaeghe hadden inmiddels hun zoon al enkele keren aan de lijn. Op televisie zagen ze een juichende Martijn in het bijzijn van zijn vriendin die ook in Japan de ontknoping bijwoonde. “Wij hebben de wereldtitel hier thuis samen met de ouders van zijn vriendin gevierd. We kijken nu vooral uit naar Kerstmis waarop de familie samen is en ook Martijn mee aan tafel schuift.” Ondertussen worden de ouders van Martijn op straat aangesproken en kregen ze al tal van telefoontjes van vrienden en kennissen om hen proficiat te wensen met de prestatie van Martijn. “In de winkel of op straat. Het is natuurlijk leuk dat er over de wereldtitel wordt gesproken.”

Mee om te supporteren

Ongetwijfeld wordt de wereldtitel van Martijn ook op Kerstdag één van de gespreksonderwerpen. De rallysport stroomt door het bloed van de familie Wydaeghe. “Als kind ging ik al gaan kijken naar de rally van Ieper, maar zelf heb ik nooit gereden”, zegt Geert. Dat deed Jeroen, de oudste zoon van Geert en Marie Paule wel. Martijn, tien jaar jonger dan Jeroen, ging dan mee om te supporteren. “Martijn waste ook vaak de autoruiten van de wagen van zijn broer”, zeggen zijn ouders. De jongste van drie kinderen geraakte almaar meer geïnteresseerd in de rallysport. In 2012 nam hij als copiloot plaats naast Peter Deseure uit Vlamertinge. Voor beiden werd de TAC-Rally in Tielt hun debuut. “Daarna hebben Jeroen en Martijn nog samen deelgenomen aan de Omloop van Vlaanderen in datzelfde jaar. Martijn opnieuw als copiloot. Hij heeft nog nooit van achter het stuur een rally gereden, behalve voor de fun in San Marino in de Rally Legend 2023. Copiloot zijn, dàt is helemaal zijn ding.”

Phillip Cracco

Ruim tien jaar geleden vielen alle puzzelstukjes in elkaar toen wijlen Philip Cracco op het laatste moment nog op zoek was naar een copiloot. “Plots gingen er deuren open voor Martijn en kwam zijn carrière in een stroomversnelling”, zegt moeder Marie Paule. Martijn werkte aanvankelijk als thuisverpleger, maar ruilde die job voor een professionele carrière in de rallysport. Hij was twee jaar lang copiloot van de Zuid-Koreaan Chewon Lim. Dit bracht hem in contact met Hyundai Motorsport. Daarna was hij copiloot van Guillaume de Mevius. “Net op het ogenblik dat het iets kalmer leek te worden voor Martijn, kwam er plots vanuit onverwachte hoek een heel erg mooi aanbod.” Net voor de start van het seizoen zocht Thierry Neuville, al jarenlang absolute wereldtop binnen de rallysport, een nieuwe copiloot. “Martijn had inmiddels een naam opgebouwd in het wereldje en kreeg zo de kans om met Neuville deel te nemen aan wedstrijden binnen het wereldkampioenschap.” De klik tussen Neuville en Wydaeghe was er meteen. Beiden reden de voorbije jaren verschillende podiumplaatsen samen, maar een wereldtitel bleef nog even uit. Daar brachten de Winkelnaar en de Duitstalige Belg dit seizoen verandering in. “Een verdiende wereldtitel. We zijn erg fier op hetgeen Martijn en Thierry bereikt hebben”, aldus de ouders van Martijn.