“We hebben jaren alles opgeofferd om dit te bereiken”: Martijn Wydaeghe in de wolken met wereldtitel rally

“Ik ben ook maar een simpele West-Vlaming”, zei Martijn Wydaeghe met een verwijzing naar streekgenoot Yves Lampaert, net nadat hij zondag de wereldtitel rally veroverde. Stilaan begint de geboren Winkelnaar te beseffen wat hij afgelopen seizoen aan de zijde van Thierry Neuville heeft gerealiseerd.

“Het was een kort feestje, na een lange dag met nog tal van PR-activiteiten, maar we hebben er wel van genoten”, vertelt Wydaeghe ‘the day after’ vanuit Tokio, waar hij nog even verblijft voor hij dinsdag naar thuisbasis Andorra terugreist. “Stilaan begint het besef wel te komen, ja. Wellicht zal het pas helemaal binnendringen als we terug bij onze familie en vrienden zijn. Het is moeilijk om hier in te beelden hoe het daar in België leeft, maar het is in elk geval enorm leuk om iedereen te kunnen laten meegenieten.“

Even dubbel gevoel

Na motorpech op vrijdag waren Neuville en Wydaeghe goed op weg om de benodigde zes WK-punten voor die eerste titel te scoren, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Een crash van teamgenoot Ott Tänak zorgde voor het beslissende moment. “Op dat moment beleef je echt mixed feelings”, zegt Wydaeghe. “Enerzijds waren we enorm opgelucht, anderzijds ook teleurgesteld omdat Ott in een perfecte positie zat om beide titels binnen te halen. Het gaf ons de kans om daarna iets vrijer te rijden. We hebben het even tot ons laten doordringen, om ons daarna onmiddellijk weer te focussen. Die tweede titel is uiteindelijk net niet gelukt, maar er valt ons niets te verwijten. We waren de beste performers van het team en zijn supertevreden met hoe we ons seizoen aangepakt hebben.”

Geen eindpunt

Voor Neuville en Wydaeghe is de titel een bekroning na vele jaren hard werk, maar allesbehalve een eindpunt. “We hebben jaren alles opgeofferd om dit te bereiken. Topsporters en atleten willen echter altijd meer. Volgend jaar willen we er weer vol voor gaan en dit keer om beide titels te pakken. Er staan ook nog enkele rally’s op onze wishlist die we nog niet hebben gewonnen, zoals Kenia. De beste willen zijn, zal altijd een doel blijven. En dat Kalle Rovanperä volgend jaar opnieuw een volledig seizoen rijdt, maakt het extra leuk, ja. Toch was het zeker niet makkelijker dit jaar. Het ganse jaar het parcours openen, is een grotere uitdaging dan een extra concurrent”, aldus Wydaeghe.