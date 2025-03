Einde van een tijdperk, familie Masselus stopt met AD Delhaize-filialen: “26 jaar vol passie gedaan, maar het verhaal is niet ten einde”

AD Delhaize langs de Ieperseweg is een vaste waarde in Poperinge. Al heel wat jaren staat de familie Masselus aan het roer. Ondertussen zijn Ann en Jurgen Masselus zaakvoerders in Diksmuide en Poperinge. Vanaf 1 april nemen Michiel Masschelein en Annelies Himpens, zaakvoerders van Delhaize Ieper, de Poperingse fakkel over. Thibaut Lemahieu en Hanne Tierssoone zijn de overnemers voor AD Delhaize Diksmuide.

Het verhaal begon al in 1896 in Poperinge, met de stamvader Camille Battheu en later zijn dochter Blanche, die getrouwd was met Julien Masselus. In 1958 wordt onder impuls van Blanche gestart met het warenhuis ‘Ballon-Unic’ in de Ieperstraat in Poperinge. In 1961 volgt een tweede Ballon in Ieper. In 1969 werd verhuisd naar het Vandepeereboomplein. In 1970 werd een derde Unic geopend in een voormalig meubelmagazijn, langs de Ieperseweg. Ook in Zonnebeke werd een vierde Unic-warenhuis geopend. De kinderen Jean-Jacques en Cecile, Ghislain en Suzy, Charlotte en Willy, Christiane en Freddy, Bernard en Lena en mama Blanche stonden in voor de uitbating van de vier supermarkten.

Nieuwe uitbaters

Mama Blanche ging op haar 85ste met pensioen en overleed in 2004 op 99-jarige leeftijd. Oudste broer Jean-Jacques overleed in 1992 op 60-jarige leeftijd. Toen de broers en zussen de pensioenleeftijd bereikten werden de supermarkten overgelaten. In 1999 begonnen Bernard en echtgenote Lena Vitse, samen met Ann en Jurgen – twee van hun vier kinderen – een nieuwe AD Delhaize langs de Ieperseweg in Poperinge. In 2005 werd er uitgebreid. Dochter Ann en zoon Jurgen, de vierde generatie, namen in 2008 de fakkel volledig over. In 2009 kwam er een winkel in Diksmuide bij.

“Een grote dank aan onze medewerkers die ons geholpen hebben. Ook willen we onze klanten danken voor de vele jaren vertrouwen” – Ann en Jurgen Masselus

De familie Masselus is klaar voor een nieuwe uitdaging en vanaf 1 april zullen nieuwe uitbaters de filialen in Poperinge en Diksmuide in goede banen leiden. “We hebben deze uitbating 26 jaar lang vol passie gedaan, met een grote dank aan onze medewerkers die ons hierin geholpen hebben. Ook willen we onze klanten danken voor de vele jaren vertrouwen, maar het verhaal is niet ten einde, Delhaize is een sterk merk en blijft dus voor onze klanten aanwezig in Poperinge en Diksmuide”, klinkt het bij Ann en Jurgen Masselus.

Continuïteit

“De huidige uitbaters hebben beslist dat het tijd was voor iets anders. De samenwerking is steeds zeer aangenaam en correct geweest. De toekomst zit altijd vol met opportuniteiten, maar wat Diksmuide en Poperinge betreft, stopt de samenwerking”, legt Roel Dekelver, communicatieverantwoordelijke Delhaize uit.

“De nieuwe uitbaters willen in eerste instantie de continuïteit verzekeren” – Roel Dekelver, communicatieverantwoordelijke Delhaize

“Delhaize is op zoek gegaan naar een nieuwe kandidaat-uitbaters. De nieuwe uitbaters willen in eerste instantie de continuïteit verzekeren. Na verloop van tijd kunnen zij hun eigen accenten leggen in de winkel.” In Poperinge nemen Michiel Masschelein en Annelies Himpens de fakkel over. “De overname van een Delhaize, zo dicht bij hun andere winkel – Delhaize Ieper – en thuis, is een trein die niet vaak passeert. Voor hen was het dit dus een evidentie om op de trein te springen. Ze zijn zeer trots en hopen om het werk van Ann – en Jurgen Masselus mooi verder te schrijven. Ze zijn zeer gemotiveerd en kijken ernaar uit om de medewerkers en klanten te leren kennen.”

Ook in AD Diksmuide zullen nieuwe zaakvoerders aan boord komen. “De overnemers zijn Thibaut Lemahieu en zijn echtgenote Hanne Tierssoone (ook de uitbaters van Delhaize Varsenare, red.). Ook hier zal de winkel op 1 april heropenen.”

1 april

Alle personeelsleden blijven aan boord en ook voor de klanten betekent de overname weinig verschil. Iedereen blijft aan boord. “In eerste instantie willen de nieuwe uitbaters de continuïteit van de winkel garanderen. Ten gepaste tijden zullen er enkele kleine toevoegingen/aanpassingen ingevoerd worden.” Op 1 april zullen de filialen in Diksmuide en Poperinge heropenen met de nieuwe uitbaters. “Op 31 maart 2025 sluit de winkel een dagje.”