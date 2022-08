Ieperse middelbare scholen maken zich op voor nieuw schooljaar: “Eerste graad is vrij uniek in België”

Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. Ook in Ieper zijn de Sint-Maartensscholen druk in de weer om hun leerlingen opnieuw te verwelkomen. Het onderwijs liet zich de afgelopen jaren van haar flexibelste kant zien en ook in Ieper zijn ze klaar om bestaande en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Coördinerend directeur van de scholen Matthias Archie blikt met ons vooruit.

De Sint-Maartensscholen SMSI omvatten College, Lyceum, Immaculata, VTI en Heilige Familie. Met een dergelijk aantal scholen vertegenwoordigen ze ook een groot aantal leerlingen. Een aantal dat dit jaar opnieuw gestegen is. “De inschrijvingen verlopen goed”, beaamt Matthias Archie. “De vorige jaren waren de cijfers wat gedaald, maar dat was ingecalculeerd gezien de geboortecijfers lager lagen. Dit jaar is er opnieuw een stijging.” Zo zijn er onder andere de stijgende leerlingenaantallen in het VTI, een groot aantal klassen in de eerste graad Latijn, opvallend meer leerlingen in de richtingen voeding, haar-en schoonheidsverzorging en de kunstrichtingen en ook succesvolle nieuwe richtingen, zoals bouwwetenschappen in het VTI en sportwetenschappen in het College.

“We blijven het vertrouwen behouden in de bouw van de nieuwe campus”

Een bijkomend aantal leerlingen is ook te danken aan de OKAN-werking, het onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen. “Sinds vorig jaar zijn we hiermee gestart en ondertussen is de werking en het aantal leerlingen sterk uitgebreid”, weet Archie. “Mede door de oorlog in Oekraïne zijn we in juni geëindigd met 60 leerlingen. Vaak dragen deze kinderen een zware emotionele rugzak met zich mee. Het blijft dus een uitdaging, maar we hebben een sterk team dat blijft groeien en we slagen er tot nu toe goed in om ook deze leerlingen in onze familie op te nemen.”

Campussen hervormen

De bedoeling van de Sint-Maartenscholen is om binnen een bepaalde termijn hervormingen door te voeren in de Ieperse scholen, die herleid zouden worden tot twee campussen. Een nieuwe campus naast de site van het VTI voor de gehele tweede en de derde graad enerzijds en een vernieuwde site van de Heilige Familie en het Lyceum voor de eerste graad anderzijds. “Momenteel proberen we de keuze voor leerlingen al zo breed mogelijk te houden”, licht Matthias Archie toe. “Ze kiezen in de eerste graad voor een leerpad gekoppeld aan een aantal ‘horizons’, een soort van keuzevakken waarin ze kunnen proeven van andere richtingen. Vrij uniek in België, omdat die richtingen ook op een andere school kunnen plaatsvinden.”

Buurtprotest

In de eindfase van het plan zou zelfs die overstap niet meer nodig zijn. “Alle mogelijke richtingen voor een leerling zullen dan beschikbaar zijn op dezelfde campus. Zo moeten ze niet meer vrezen hun vrienden te verliezen als ze voor een keuze staan, of de drempel van een andere school overwinnen. Op die manier plaatsen we interesse en talent als centrale punten in de studiekeuze.”

Dit schooljaar starten de werken al op die site Heilige Familie-Lyceum. Eens de twee sites af zijn, kan de transitie volgen, maar door protest van buurtbewoners loopt het project bij het huidige VTI vertraging op. “We schatten dat de vertraging op kan lopen tot twee jaar door deze procedure bij de Raad van State”, aldus Matthias Archie. “We blijven wel het vertrouwen behouden en krijgen steun van alle betrokken partijen, ook de overgrote meerderheid van de Ieperse bevolking. Het blijft vooral heel jammer omdat het een prachtig project is voor de schoolgaande jeugd hier. Daarnaast moeten we ook blijven investeren in de huidige, verouderde gebouwen en moeten we omgaan met stijgende energiekosten. De nieuwe campus zal energieneutraal zijn, zoals het moet met het oog op de toekomst, want daar ligt onze focus. De jeugd van binnen dertig jaar moet ook op een deftige manier naar school kunnen en dat moet je nu verzekeren.”

Personeelsbeleid

Het lerarentekort is met de nieuwe schoolstart opnieuw actueel. Ieper mag dan wel geen centrumstad zijn, toch borrelen hier ook de gevolgen stilaan op. “We voelen al een tijdje dat het moeilijker is om mensen te vinden. We hebben wel het geluk dat we om te starten nog geen problemen ondervinden in Ieper. Zelf doen we er ook alles aan om onze leerkrachten een goede thuis te bieden. Vorig jaar hervormden we ook ons personeelsbeleid. Daarin houden we niet enkel rekening met verloning en contracten, maar ook met welzijn en zich goed voelen op het werk. Als school kunnen we geen bedrijfswagen of andere gelijkaardige extralegale voordelen aanbieden. Het enige waarin wij het verschil kunnen maken, is zorgen dat nieuwe leerkrachten een positieve start in de job ervaren en dat iedereen zich ook goed blijft voelen in de job.”

Ook de leskwaliteit is een druk besproken onderwerp. “We merken dat de resultaten hier over al onze scholen bovengemiddeld zijn. Dat merken we ook aan de goede resultaten van oud-leerlingen in het hoger en universitair onderwijs. Daar zijn we ook trots op. We zien natuurlijk dat het op bepaalde vlakken beter kan en moet, maar ons onderwijs verbeteren blijft een constant proces waar we ons ook dit jaar opnieuw voluit voor zullen inzetten.” (LR)