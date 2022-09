Jill, de piepjonge en getatoeëerde directeur van VBS Zeppelin

De Dentergemse Vrije Basisschool Zeppelin mocht op 1 september naast alle kinderen ook een nieuwe directeur verwelkomen. Met Jill Debacker (31) vond de school immeres een opvolger voor Wim Vromant, die na vorig schooljaar op pensioen ging. “Voor alle kinderen en ouders blijf ik evenwel gewoon juf Jill.”

Met haar 31 lentes is Jill Debacker een relatief jonge directeur. Zeker als je bedenkt dat ze nog maar vijf jaar voor de klas staat en aanvankelijk zelfs iets anders studeerde. Zo is ze van opleiding regentaat Engels-Geschiedenis en behaalde ze ook een master in de Politieke Wetenschappen. “Ik heb tot nu toe echter nog niet echt mijn weg gevonden in die wereld”, vertelt ze op de eerste schooldag. “Tussendoor deed ik in De Zeppelin eens een interim, waarna bleek dat ik heel graag voor de klas stond. Ik heb toen nog wel wat andere dingen gedaan, maar toen ik me afvroeg wat me in al die jaren nu precies het gelukkigst had gemaakt, bleek dat voor de klas staan te zijn. Ik vond de dynamiek die in een klas hangt heerlijk. Daarom besliste ik vijf jaar geleden om definitief in het onderwijs te stappen.”

Al die tijd gaf ze les in de scholengemeenschap Ferdinand Verbiest. Toen er evenwel een vacature was om directeur te worden op de eerste school waar ze ooit les gaf, twijfelde ze niet. “Ik heb altijd een duidelijke visie gehad op onderwijs en waar het onderwijs naartoe zou kunnen gaan. Daarnaast ben ik ook organisatorisch sterk, wat als directeur wel van pas kan komen. Ik wilde het daarom zeker eens proberen. Doorheen de sollicitatie merkte ik ook dat het steeds meer begon te kriebelen.”

Uiteindelijk kreeg ze de job, ondanks haar jonge leeftijd. “Het is inderdaad snel gegaan, maar zo heb ik het graag”, lacht ze. Jill Debacker beseft evenwel dat het een uitdagend schooljaar wordt. Al heeft ze er vertrouwen in dat ze die uitdagingen het hoofd kan bieden. “Voorlopig hebben we qua leerkrachten nog een volle bezitting. In februari gaat er echter iemand op pensioen en dan is er ook nog iemand die op zwangerschapsverlof gaat. Het wordt op dat vlak dus puzzelen na nieuwjaar.” En dat zorgt toch voor wat kopzorgen. “Niet dat ik er van wakker ligt, maar het staat wel prominent op mijn agenda. Gelukkig heb ik een goed team waarop ik kan terugvallen.” Ook op de energiefactuur is het bang afwachten. “Maar ook daarvoor vinden we wel een oplossing.”

Opvallend: op de arm van Jill Debacker prijken twee tattoos, die ze niet verstopt. “Ik weet dat er mensen zijn die het daar misschien moeilijk mee hebben. Zo werd ik er op het schoolfeest vorig jaar al enkele keren op aangesproken door bepaalde mensen, weliswaar niet op een negatieve manier. Het is echter wel zo dat ik me voor het eerst echt bewust ben van het feit dat ze er staan. Al wil ik ook wel uitstralen dat tattoos moeten kunnen. Hoe je eruitziet bepaalt niet hoe competent je bent. Dat wil ik ook uitdragen: iedereen moet kunnen zijn wie hij is.”(TM)