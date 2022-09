Liesbeth Van Daele is de nieuwe directeur van Het Spoor: “Voelde echt terug als een eerste schooldag”

Een eerste schooldag is voor velen een nieuw begin. Dat geldt dit jaar zeker ook voor Liesbeth Van Daele (40). Voor haar was 1 september namelijk haar eerste dag als directeur van Vrije Basisschool Het Spoor. Ze volgt daarmee Stefaan Debouver op, die op pensioen ging. “Dit voelde echt terug als een eerste schooldag.”

Aan het eind van vorig schooljaar ging Stefaan Debouver na twaalf jaar als directeur van Het Spoor op pensioen. Onder zijn bewind kende de vrije basisschool een sterke groei en de afgelopen jaren verrees er ook een nieuwbouw op de site. Het is nu aan Liesbeth Van Daele om dat werk verder te zetten. Een hele verantwoordelijkheid, beseft ze. “Dit was toch een beetje Stefaan zijn kindje hé”, lacht de geboren en getogen Tieltse. “Hij heeft er alleszins voor gezorgd dat ik in een min of meer gespreid bedje terechtkom. Het Spoor is een gezonde school, met een leerlingenaantal dat stijgt en ouders die tevreden zijn. Het is nu aan mij om dat werk verder te zetten. Ik kijk er enorm naar uit, al brengt het ook wel wat spanning met zich mee. Ik had vandaag echt terug een eersteschooldaggevoel.”

Het is op dat vlak alvast een voordeel dat de school allesbehalve nieuw is voor haar. Zo is Liesbeth Van Daele er al sinds 2006 aan de slag. “Ik gaf enkele jaren les in het vierde en het tweede leerjaar, maar sinds een jaar of tien ben ik aan de slag als zorgcoördinator.” Vooral dat laatste komt volgens haar van pas in haar nieuwe rol. “Als zorgcoördinator dacht ik al mee over het brede plaatje van deze school. Ik ken ook de afspraken die doorheen de jaren gemaakt zijn, wat maakt dat ik continuïteit kan garanderen.”

Toch belooft het desalniettemin een uitdagend schooljaar te worden. Zo is er enerzijds het lerarentekort dat als een zwaard van Damocles boven het hoofd van veel scholen hangt en zorgen ook de hoge energieprijzen voor kopzorgen. Liesbeth Van Daele is er evenwel van overtuigd dat ze die problemen samen met haar team het hoofd zal kunnen bieden. “Natuurlijk zitten die problematieken in mijn achterhoofd. Alles wordt duurder en we zitten dan ook nog eens met de bouwwerken. Dus wie weet hoeveel de meerprijs daarvan achteraf zal blijken. Daarnaast gaan ook de stookkosten door de verbouwingen – die tegen de herfstvakantie afgerond zullen zijn – de lucht in. Daar zal dus wel degelijk rekening mee gehouden moeten worden, maar ik blijf optimistisch.”

Waar ze op vandaag ook optimistisch over kan zijn, is het lerarentekort. Of beter gezegd de afwezigheid van zo’n tekort. “Voorlopig kunnen we rekenen op een voltallige lerarenequipe”, stelt Liesbeth Van Deaele. “Ik ga mijn team dan ook uitermate goed proberen soigneren zodat ze allemaal met plezier elke dag naar school komen. Dat geldt ook voor de kinderen en de ouders trouwens. Ik ben erg blij dat we terug nauw in contact kunnen staan met de ouders. De afgelopen periode was het raar om telkens via mail, online of via de telefoon contact te hebben. We misten de nauwe contacten aan de schoolpoort. Dat willen we nu terug oppikken.”

Met haar benoeming tot directeur treedt Liesbeth Van Daele trouwens in de voetsporen van haar vader. Hij was jarenlang directeur in een lagere school in Aarsele. “Nochtans had ik toen nooit gedacht dat ik directeur zou willen worden. Dat leek zoveel extra werk!”, zegt ze met de glimlach. “Maar uiteindelijk heb ik de stap toch gezet. En ik ben er helemaal klaar voor om mijn taak goed uit te voeren.” (TM)