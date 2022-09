Nu al 11 brugfiguren in Oostendse scholen: Positieve evaluatie na 2 jaar werking

Er komen twee extra brugfiguren in middelbare scholen. Er zijn in de badstad nu 11 dergelijke vertrouwenspersonen actief. “Ook in ASO-scholen is er nood aan hun ondersteuning”, luidt het.

“Brugfiguren zijn medewerkers van de stad die aanwezig zijn in de school en de link of brug maken tussen de school, het gezin en de leerling. Ze helpen de leerlingenbegeleiders van die onderwijsinstelling maar kunnen ook aan huis gaan. Met als doel geen jongeren te verliezen, te zorgen voor optimale omstandigheden zodat de kinderen een diploma kunnen halen want dat is de beste garantie om uit generatiearmoede te geraken”, zo duidt onderwijsschepen Natacha Waldmann (Groen).

Er zijn al 7 brugfiguren voor het basisonderwijs en 2 voor de middelbare scholen Sint Jozef, Ensorinstituut, VTI en Vesaliusinstituut. De resultaten na 2 jaar zijn positief. “In het eerste jaar bereikten we 170 jongeren, vorig jaar 219”, zegt coördinator Siska D”haene. “We gaan met hen individueel aan de slag met concrete vragen. Er waren groepsmomenten om te informeren en sensibiliseren. Er waren nogal wat vragen over een studentenjob en wij brachten alles samen in een infomoment van het Economisch Huis. We behandelden ook individuele vragen over de gezinsproblematiek en zetten verbindende activiteiten op zoals een volleytornooi of picknick. Zo maken de leerlingen ook kennis met de brugfiguur en weten ze waarvoor ze er terecht kunnen.”

Het merendeel van de vragen kwam uit de tweede graad en daar brengt de stad verandering in met 2 nieuwe brugfiguren. Evelien Bartier en Nathalie Heusequin gaan aan de slag in het college en Athena Pegasus. “Ze werken in de eerste graad om de overgang tussen lager en middelbaar goed te laten verlopen. Dit jaar zetten we extra in op kennismaking met alle jongeren. Nog voor er een probleem naar boven komt.”

Het college en Athena Pegasus zijn de eerste ASO-scholen die deelnemen. “En toch is die hulp zeer welkom” , zegt directeur Yannick Scheyving van het Onze-Lieve-Vrouwcollege. “In aanvulling van ons zorgteam is iemand die de brug legt met ouders en een brug tussen de ouders en het sociaal netwerk in de stad een absolute meerwaarde.“