Sofie (29) verlaat bankwezen om godsdienstleerkracht te worden

De spanning van de eerste schooldag op je 29ste beleven? Sofie Deconinck uit Geluwe voelde op 1 september alvast de kriebels. Ze stond voor het eerst voor de klas als godsdienstleerkracht in het VTI Sint-Lucas in Menen. Opmerkelijk, de voorbije zes jaar werkte ze als… bankbediende.

Ze studeerde Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent. In de hoop in die branche werk te vinden. Uiteindelijk verzeilde ze in het bankwezen. Eerst als helpdeskmedewerker, daarna als administratief bediende. Haar droomjob? Niet helemaal en dus begon het te kriebelen toen de reclamecampagnes voor zij-instromende leerkrachten haar om de oren sloegen.

Waarom geen carrièreswitch, dacht Sofie Deconinck. De Geluwse mag dan wel 29 jaar zijn, de droom die ze ooit had om leerkracht te worden, koesterde ze nog altijd. “Toen ik begon te studeren, waren er nog weinig vacatures, dus maakte ik een andere keuze. Met een zus en nicht in het onderwijs en dan de publiciteit besloot ik het er toch op te wagen”, vertelt ze.

Waarden doorgeven

Een opleiding moet ze nog volgen, maar ze kon toch al aan de slag in het VTI Sint-Lucas in Menen. Als godsdienstleerkracht in het tweede, derde en vierde middelbaar – ook een bewuste keuze. “Ik ben zelf gelovig opgevoed en vind ook houvast in het geloof. De mooie waarden waar ook jonge mensen iets aan hebben, hoop ik te kunnen doorgeven”, legt ze uit.

Naast de normen aan waarden die vanuit de Bijbelteksten worden onderwezen, hoopt ze de jongeren ook te kunnen bijstaan in het leven. “Ik kijk erg uit naar het contact met de leerlingen en hoop een vertrouwenspersoon te kunnen worden tegen wie ze kunnen praten als ze ergens mee zitten. Jonge gasten wat richting geven in het leven, dat lijkt me een mooi iets.”

De eerste schooldag was alvast spannend. “Ik heb me wel heel erg voorbereid met cursussen en handleidingen, maar het blijft een grote stap. Is de theorie hetzelfde als de praktijk? Hoe zit het met het respect voor de leerkracht? Ik zie het alvast zitten én ik word goed opgevangen door de collega’s en de mentoren die ons helpen bij de lesvoorbereiding en het voor de klas staan. Ik ben hier in een warme school terechtgekomen.”