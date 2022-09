Negen jaar na eerste plannen wordt nieuwe kleuterschool ‘De Vlieger’ eindelijk ingewijd

De nieuwe invulling voor het schooldomein van kleuterschool ‘De Vlieger’ langs de Pastorijstraat in Zwevezele werd op vrijdag 2 september plechtig geopend. De start van het nieuwe schooljaar werd op die manier een dubbel feest.

“Toen ik, geruime tijd terug, voor het eerst kennismaakte met kleuterschool De Vlieger”, viel het mij vooral op dat de school verouderd was, vertelt coördinerend directeur Lieven Verkest.

“Ik liet mij vertellen dat de gebouwen dateren uit de jaren dertig en vernieuwing was er nauwelijks gebeurd. Samen met de directie en schoolbestuur merkten wij de noodzaak van een grondig renovatie op. Scholengemeenschap Driespan (de koepel boven de vrije basisscholen van Wingene, Zwevezele en Ruiselede, red.) was tevens vragende partij voor een nieuwbouw. In het jaar 2013 ging alles aan het rollen, maar het dossier kende een lange weg. De onderhandelingen bleven aanslepen, het financieel plaatje was onbetaalbaar en eind 2019 werd het nieuw ingediende dossier eindelijk goedgekeurd.”

Kleuterschool en opvang

Het nieuwe schoolgebouw bestaat uit een complementair geheel van kleuterschool, naschoolse opvang voor kleuters en kinderen van de lagere klassen en verhuur van het gebouw na de schooluren.

Het hoofdgebouw langs de Pastorijstraat werd behouden en gerenoveerd. Door plaatsgebrek en de verouderde infrastructuur werden er twee nieuwe vleugels gebouwd en via een overdekte speelplaats werd het bestaande en de nieuwe gebouwen met elkaar verbonden. De speelplaats kreeg een groenzone met kleurrijke speeltuigen. De sportzaal werd vernieuwd. De polyvalente eetzaal is een centrale ruimte van de school en de kinderopvang.

Modelschool

De Vlieger werd ingezegend door diaken Danny Vandenbroucke en daarna werd het rode lintje met een gouden schaar doorgeknipt door burgemeester Lieven Huys. Hij sprak lovende woorden.

“Voor mij is dit hier een beetje thuiskomen, want ik liep hier ooit nog school. Ik ben heel fier en blij met deze nieuwe en toch wel belangrijke bouw- en verbouwcreaties. De Vlieger is een kleurrijk en ruimtelijk begrip en bestaat uit een schitterend project. Hier kan men alle kansen aanbieden voor onderwijs en opvoeding. De school kent ook een nieuw mobiliteitsverhaal. De schoolomgeving werd veilig gemaakt en de Pastorijstraat werd een fietsstraat. Deze school is een modelschool en dit na jaren hard werken en veel onderhandelen.”