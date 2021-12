Mathias Demey werd 21 in 21: “Dromen van een eigen zaak”

Mathias Demey vierde zijn 21ste verjaardag op 28 september.

Hij woont met zijn oudere broer Thomas en zijn ouders Wim en Lieve Vandekerckhove, eigenaars van het tuincentrum Demey, in de Poekestraat. Na het secundair onderwijs houtbewerking aan het Tieltse VTI behaalde hij nog een bachelor houttechnologie in Gent. Sinds september werkt hij in de schrijnwerkerij Vanver in de Industriestraat. Uitgesproken hobby’s heeft hij niet en des te meer energie besteedt hij aan de plaatselijke KLJ, waar hij voorzitter is.

Hoe verlopen de gewone werk-weekdagen?

“Vrij stereotiep. Na de dagtaak help ik nog wat in het ouderlijk bedrijf of doe ik wat KLJ-taken, al dan niet in het lokaal aan de sporthal. Ik ben geen expliciete of erg begeesterde tv-kijker. Het Nieuws op een van de gebruikelijke Nederlandstalige zenders, de soap Familie en voetbal van de Rode Duivels.”

En het weekend?

“Wat gaan werken op zaterdag of thuis wat bijspringen. Een cafébezoek is er ook bij en vooral ons stevig uitleven op fuiven van ons genre, de KLJ-party’s dus. Normaal was er op 8 januari onze fuif Stille Winternacht, maar die gaat niet door.”

Kan muziek u bekoren?

“Geen specifiek genre. Als het maar sfeervol is en bekend in de oren klinkt. Het moet swingen en ambiance in de keet brengen. Festivals bezoeken, daar pas ik voor. Eclectische smaak, dat wel: het beste van elk genre weet ik mateloos te appreciëren.”

Je bent verantwoordelijk als KLJ-preses?

“Ik ben de spreekbuis en contactpersoon van onze vereniging. De voorbereiding schiet goed op, alhoewel de cruciale vraag heel wat narigheid en scepsis veroorzaken. Zal het mogen? En in de sporthal zoals de traditie dat wil? Welke capaciteit en welke regelgeving? Ons dossier is binnen bij het schepencollege. Het is bang afwachten, nu de coronacijfers weer de hoogte inschieten.”

Hoe blik je terug op anderhalf jaar corona?

“Het was niet plezant, wel erg frustrerend. Sommige ingrepen en maatregelen vond ik niet altijd logisch of in verhouding, maar ja… wie ben ik he? Alle activiteiten werden geannuleerd, zoals ook de Zwoele Zomernacht. Een ferme aderlating qua budget, essentieel voor een goede en continue jaarwerking.”

Hoe zie je jezelf over tien jaar, als 31-jarige man?

“Een getrouwde man, die dan bij voorkeur nog in de eigen heimat en in eigen dorp Ruiselede woont en werkt. Verlangens die van heel wat factoren kunnen afhangen, dat besef ik. En ja, de stille gezonde ambitie van hogerop, kan ik niet ontkennen…De stille hoop en de gedreven betrachting voor een eigen zaak.”

De kerken lopen of staan quasi permanent leeg. Jouw visie?

”Het fenomeen is niet nieuw. Ik heb daar niet erg diep over nagedacht. Het is een dure bedoening, die gebouwen onderhouden met gemeenschapsgeld als ze niet meer functioneel zijn.”