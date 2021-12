Arcelline Schaubroeck uit Izegem werd 21 in 21: “Ik zou graag een jonge mama worden”

21, het is een magische leeftijd, en al zeker als je die verjaardag mag vieren in het jaar 2021. Wij vragen wekelijks een van hen naar hun plannen, dromen en verwachtingen.

Arcelline Schaubroeck werd op 6 december 21 jaar. De jongedame is sinds dit jaar aan het werk in het lager onderwijs en voelt zich daar als een vis in het water. Ze is de dochter van Tonny Schaubroeck en Sofie Glabeke die in Kachtem Friethuis ‘t Dorp uitbaten. Arcelline is de oudste van drie en heeft nog een zus Danilline en een broer Yerodin. Het gezin woont in de Aimé Behaeghestraat, Jolan Ottevaere is haar vriend.

Je bent 21, maar je bent intussen al een paar maanden aan het werk.

“Ik studeerde voor leerkracht lager onderwijs en had het geluk om op 1 september fulltime voor de klas te kunnen staan. Ik geef les aan de kinderen van het eerste leerjaar in de Sint-Vincentiusschool in Kachtem en ik amuseer mij daar enorm.”

“Het is heel leuk om elke dag de kindjes te zien en hen heel wat zaken bij te brengen.”

“Ik doe momenteel een interimopdracht, dus na de kerstvakantie hoop ik dat er snel een nieuwe, boeiende opdracht uit de bus komt, want ik weet echt dat dit is wat ik graag wil doen. Voor de klas staan is helemaal mijn ding.”

Heel wat jongeren zijn verknocht aan hun smartphone en sociale media, is dat voor jou ook het geval?

“Eigenlijk helemaal niet. Ik heb natuurlijk een smartphone, maar ik ben daar niet zo vaak mee bezig. Meer nog, ik zou mij eerder storen aan mensen die wel constant op die telefoon kijken. Ik heb wel een account op sommige sociale media, maar veel zelf posten doe ik helemaal niet. Ik kijk graag eens mee wat anderen posten en liken, maar daar blijft het eigenlijk ook bij.”

Is er een generatiekloof tussen jou en je ouders of komen jullie goed overeen?

“Ik kom eigenlijk heel goed overeen met mama en papa. Ik heb best jonge ouders en dat maakt misschien wel een verschil. Ik heb meestal het idee dat we op dezelfde golflengte zitten en dat is natuurlijk wel plezant.”

“ Ik zou het zelf ook leuk vinden om een jonge mama te worden. Ik geloof dat mama 24 was toen ik geboren werd en dat zie ik eigenlijk ook wel zitten. Het zou leuk zijn om een gezin te stichten met mijn vriend Jolan.”

Wat doe je graag in je vrije tijd?

“Ik ga heel graag kijken naar de voetbalmatchen van Jolan. Hij speelt minivoetbal in clubverband en is ook lid van een caféploegje. Als hij speelt, dan ga ik graag kijken.”

“Voetbal is altijd al iets voor mij geweest. Ik had vroeger graag zelf gevoetbald, maar omdat dat meer iets voor jongens was, had mama liever dat ik een andere sport koos. Nu ben ik wel blij dat ik toch een link met voetbal heb door mijn vriend. Ik kan echt genieten van een goede match.”