Nathan werd 21 in 2021: “Vriendin beter leren kennen tijdens lockdownwandelingen”

21, het is een magische leeftijd, en al zeker als je die verjaardag mag vieren in het jaar 2021. Wij vragen wekelijks een van hen naar hun plannen, dromen en verwachtingen. Deze week klopten we aan bij Nathan Debusschere uit Oostende.

Nathan is op 16 maart 21 jaar geworden maar kon eigenlijk nog geen echt verjaardagsfeest geven. “22 is ook een tof getal.. misschien wordt het dan wel dubbel feest”, grapt hij. Nathan studeert in Gent aan de Arteveldehogeschool. Hij zit in zijn laatste jaar bachelor Grafische en Digitale Media, Crossmedia-ontwerp. Hierin leert hij logo’s, flyers, webpagina’s, apps,… ontwerpen. Creativiteit staat binnen deze afstudeerrichting centraal. Zijn ouders zijn uit elkaar, maar hij verblijft het ene weekend bij zijn mama en andere bij zijn papa. In de week zit hij op kot in Gent waar ook zijn vriendin studeert. Nathan heeft een oudere zus Emma Emelie (24) en een jongere zus Cies (11).

Hoe ziet jouw doordeweekse dag er uit?

“Tijdens de week heb gelukkig opnieuw live lessen en veel praktijkgerichte vakken. Samen met andere studenten werken we campagnes uit. Hiervoor maken we beeldmateriaal, verzorgen we de redactie van teksten, kijken we naar de layout,..”

Wat doe je zoal tijdens het weekend?

“Ik ben altijd blij als ik met de trein in Oostende aankom. De zilte zeelucht doet mijn longen weer openstaan. Ik zie mijn ouders en vrienden terug. Want de meeste vrienden werken al of studeren in Oostende. Met mijn papa deel ik een passie voor autosport. Ofwel gaan we kijken naar een rally of rijden we mee in onze Volkswagen Golf uit de jaren tachtig. En daarnaast neem ik graag foto’s.”

Wat deed je tijdens de lockdowns? Nieuwe hobby’s ontdekt?

“Iets wat ik vroeger nauwelijks deed, was gaan wandelen. Zo heb ik ook mijn vriendin beter leren kennen. We trokken vaak naar het strand en richting Zandvoorde. Maar ontdekten ook prachtige wandelpaden in het Heuvelland. Koken deed ik voordien al. Ik kan me echt ontspannen tijdens het maken van een lekker gerecht.”

Wie was jouw knuffelcontact?

“Mijn vriendin. Ze studeert psychologie in Gent, dus door de week zien we elkaar ook.”

Welk muziekgenre draagt jouw voorkeur?

“Dat hangt van mijn stemming af. Ik ken ook redelijk wat van muziek. Samen met mijn stiefpapa Frank Vermang heb ik de laatste versie van het boek ‘Oostende Rock&Roll’ ontworpen. Het vormt een uniek naslagwerk over de Oostendse muziek- en uitgaansscène.”

Kan je nog zonder gsm of sociale media?

”Echt niet! Voor mijn studies heb ik de sociale media nodig. Zelf heb ik een Facebookpagina met zo’n 70.000 volgers. Ik moet dus regelmatig zorgen voor nieuwe posts.”

Hoe zie je jezelf binnen tien jaar?

”Ik hoop tegen die tijd in een reclamebureau te werken of zelf iets op te starten om campagnes uit te rollen.” (CWO)