Thibaut Desmarets uit Zonnebeke werd 21 in 2021: “Mont Ventoux wil ik beklimmen”

21, het is een magische leeftijd, en al zeker als je die verjaardag mag vieren in het jaar 2021.Wij vragen wekelijks een van hen naar hun plannen, dromen en verwachtingen.

“Mijn weekdagen zijn telkens goed gevuld. Ik ben nog student, dus de meeste dagen vind je me op mijn kot in Gent. Momenteel studeer ik journalistiek aan Howest en ik wil me in sportjournalistiek verder verdiepen. Tijdens de week ga ik één keer naar huis om te minivoetballen. Ik heb samen met vrienden enkele jaren geleden een eigen ploeg, MVT Koklikoo opgericht. Naast mijn schoolwerk ben ik ook begonnen met wat praktische ervaring op te doen door sportartikels te schrijven voor de Krant van West-Vlaanderen.”

“Daarnaast ben ik iedere woensdag 2 uurtjes te horen op Urgent.fm, de radio van het medialab van UGent. Tijdens de radioshow Spoetnik van 17 tot 19 uur praat ik met vrienden de muziek aan elkaar. Elke week proberen we in te spelen op de actualiteit. Wanneer er een artiest gestorven is bijvoorbeeld, eren we hem/haar op een gepaste manier.”

En wat in het weekend?

“In het weekend sport ik regelmatig, want ik speel mee in de tafeltenniscompetitie. Ik ga ook graag eens fietsen met de koersfiets. En in het weekend heb ik ook nog wat werk, want een journalist (in spe) heeft ook nog een job te doen in het weekend!”

Hoe zien je plannen met de feestdagen eruit?

“Kerstmis vieren we steevast met de familie, maar onze plannen zijn dit jaar nog niet helemaal concreet. De huidige coronasituatie zaait wel wat twijfel. De feestperiode is bij ons thuis extra leuk, want naast de kerstdagen en Nieuwjaar hebben we ook nog enkele jarigen. Mijn papa is jarig op 27 december en ikzelf vier mijn verjaardag de 28ste. Het is bijna elke dag feest! Oudjaar dan tenslotte vier ik altijd met een groep vrienden. Een fuif zit er dit jaar sowieso niet in, maar we hadden het idee om bij iemand thuis af te spreken en samen te koken, net zoals vorig jaar. We kunnen die plannen dit jaar misschien herhalen, maar we schieten altijd pas op het laatste moment in actie om onze ideeën vast te leggen.”

Wat wil je in 2022 bereiken?

“Ik wil volgende zomer heel graag de Mont Ventoux beklimmen. Ik zie het zeker mogelijk om met de fiets de top te bereiken, maar het blijft wel een uitdaging.”

Is er iemand naar wie je opkijkt?

“Ik heb wel twee grote voorbeelden, want ik kijk enorm op naar sportjournalisten Peter Vandenbempt en Michael Van Vaerenbergh. Peter heeft gewoon zijn kans gewaagd bij VRT en kon zo uitgroeien tot een van de bekendste sportjournalisten. Michael bewonder ik voor z’n kennis van het Spaanse voetbal. Hij is vaak aan het werk bij Eleven Sports en maakt daarnaast ook een podcast.”

“Het is mijn grote droom om ooit in hun voetsporen te kunnen treden. Mijn droomjob ligt dus zeker binnen de sportjournalistiek, voetbalcommentator bij Sporza of Eleven Sports bijvoorbeeld, dat zou echt de max zijn. Of de wereld rondreizen om sportreportages te maken. Het zijn grote dromen en of ik ze ooit kan realiseren, dat zal de toekomst moeten uitwijzen.”

(LV)