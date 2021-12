Paulien Zwaenepoel uit Tielt werd 21 in 21: “Opleiding is mijn grootste hobby”

21, het is een magische leeftijd, en al zeker als je die verjaardag mag vieren in het jaar 2021. Wij vragen wekelijks een van hen naar hun plannen, dromen en verwachtingen.

Een van hen is Paulien Zwaenepoel. Ze is geboren op 22 april 2000 en woont met haar ouders, broer en twee zussen in de Europalaan in Tielt. Paulien studeert voor ingenieur-architect en was in de vakantie actief als jobstudent in het rusthuis van haar stad.

Wat zijn je hobby’s?

Paulien: “Het creatieve aspect van mijn richting neemt redelijk wat tijd in beslag, maar dat neemt niet weg dat ik het enorm graag doe. Daarom beschouw ik mijn opleiding als mijn hobby. Verder doe ik ook wel graag eens een terrasje met wat vrienden. Ook ben ik al sinds het eerste leerjaar lid van de KSA van Tielt.”

Kan je jezelf in vijf woorden omschrijven?

“Optimistisch, chaotisch, (zelf)relativerend, tikkeltje eigenwijs en creatief.”

Heb je een bepaald levensmotto?

“Go with the flow. Laat het los en je ziet wel waar het je brengt.”

Wat is het zotste dat je al in je leven hebt gedaan?

“We hebben enkele jaren geleden met het gezin een roadtrip gemaakt in Canada. Daar hebben we toch wat zotte dingen kunnen doen. Zo hebben we bijvoorbeeld beren gespot.”

Wat staat er nog op je bucketlist?

“Ik zou heel graag nog wat reizen willen maken en compleet andere culturen ontdekken.”

Ben je verslaafd aan je gsm?

“Het feit dat ik mijn gsm vaak kwijt geraak, niet bij mij heb of ergens vergeet… zegt genoeg volgens mij.” (lacht)

Welke goede doelen liggen je na aan het hart?

“Deze zomer, met de overstromingen in Wallonië, heb ik enorm veel bewondering gekregen voor alle mensen die de handen uit de mouwen staken om te helpen. Volgens mij zijn die mensen echt onmisbaar.”

Hoe zie je jezelf binnen 10 jaar?

“Hopelijk werkend als architecte. Verder zou het tegen dan ook wel tof zijn om een huisje en een gezin te hebben.”

Waar ben je tot nu toe het meest trots op in je leven?

“Ik ben meestal wel heel trots op mijn eigen maquettes die ik dan moet maken voor een ontwerpopdracht op school. Daar ben ik altijd weken mee bezig geweest en dan ben ik trots op het resultaat.” (KV)