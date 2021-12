Fienly Versyck uit Oostende werd 21 in 21: “Graag deelnemen aan ‘De Mol’”

21, het is een magische leeftijd, en al zeker als je die verjaardag mag vieren in het jaar 2021. Wij vragen wekelijks een van hen naar hun plannen, dromen en verwachtingen. Fienly sluit deze reeks af.

“Vorige zomer op 11 augustus ben ik 21 geworden. Jaarlijks vier ik dit gezellig met een aantal vrienden bij mij thuis en dit jaar was het ook niet anders. Ik heb één broer Brandon (26) die als verpleegkundige werkt in het operatiekwartier. Ik ben in zijn voetsporen getreden en zit nu in mijn vierde jaar bachelor verpleegkunde aan de hogeschool VIVES in Brugge. Door de korte afstand tussen Oostende en Brugge en de vele stages om en rond Oostende zit ik niet op kot, maar woon ik nog thuis bij mijn ouders. Volgend jaar zou ik willen beginnen werken op afdeling intensieve zorgen en dit in combinatie met mijn specialisatiejaar spoed en intensieve zorgen.”

En wat doe je tijdens het weekend?

“Op vrijdagavond probeer ik af te spreken met mijn vrienden in de Langestraat en op zaterdag breng ik de dag door met mijn vriend. Op zondagen werk ik als jobstudente in het ontbijtrestaurant Albrecht in Oostende.”

Wie is/was je knuffelcontact?

“Eind 2020 heb ik in de week net voor de tweede lockdown mijn vriend leren kennen tijdens een avondje uit. Onze afspraakjes bestonden voornamelijk uit lange wandelingen maken langs het strand en al snel werd hij mijn knuffelcontact. Nu zijn we een jaar samen en hebben we onze gemiste etentjes dubbel en dik kunnen inhalen.”

Hoe zit het met je muzikale smaak?

“Muziek maakt een essentieel onderdeel van mijn leven uit. Ik heb acht jaar viool gespeeld. Eens ik stopte met de muziekschool was ik op zoek naar een nieuw instrument waarbij ik kon zingen: de ukulele, maar die maakte al snel plaats voor een akoestische gitaar. Mijn guilty pleasure is 80’s pop en rock. Thuis staat de radio constant afgestemd op Nostalgie. Mijn favoriete groep is Fleetwood Mac en in 2019 heb ik hen samen met mijn broer live gezien op Werchter Boutique.”

Welke goede doelen liggen je na aan het hart?

“Voor mij is dit ongetwijfeld Artsen Zonder Grenzen. Iedereen heeft recht op medische hulp en dergelijke organisaties proberen dit te realiseren. Om geld in te zamelen voor Artsen Zonder Grenzen maak ik al anderhalf jaar zelf juweeltjes en verkoop deze via mijn Instagrampagina BY_FOEN.”

Wat staat er bovenaan je bucketlist?

“Ooit droom ik ervan om eens deel te nemen aan het tv-programma ‘De Mol’. Elk seizoen bevat de juiste dosis spanning en plezier en keer op keer droom ik ervan om zelf het spel te spelen.”

Hoe zie je jezelf over tien jaar?

“Over tien jaar zou ik graag samenwonen met mijn vriend, bij voorkeur in Oostende, niet te ver van mijn ouders. Ik hoop op een dag mama te worden, maar liefst niet voor mijn dertigste. Eerst zou ik nog veel willen reizen. Ik hoop tegen dan ook als verpleegkundige te werken.”

(CWO)