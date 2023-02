Al 5.000 sterrenkindjes een gezicht gegeven: bijzondere mijlpaal voor Boven De Wolken

De vzw Boven De Wolken heeft deze week haar 5.000ste sterrenkindje gefotografeerd. De vereniging biedt rouwende ouders al zeven jaar een gratis fotoreportage van hun sterrenkindje aan. “We bieden ouders troost op het moment dat hun wereld even stilstaat”, klinkt het bij de vzw, die na een moeilijke periode weer vooruit durft te kijken.

Zeven jaar geleden werd de Oostendse vzw Boven De Wolken opgericht door twee gedreven vrouwen: Anneleen Fransen en Sharon Geirnaert. Sharon is zelf een jonge mama en fotografe die in 2012 haar dochter Nina verloor. Ze moest en zou haar dochter op de gevoelige plaat vastleggen, anders zou ze er spijt van krijgen, wist ze. Anneleen werkte destijds als vroedvrouw, met een sterke passie voor fotografie. Zij moest de ouders van Marilou vertellen dat hun dochter geen hartslag meer had en stelde voor om na de geboorte het gezin te fotograferen. Anneleen en Sharon deelden hun verhaal via sociale media en leerden elkaar zo kennen. In 2016 was het zover: Boven De Wolken was geboren.

Een moment samen

Ondertussen deden al 5.000 gezinnen een beroep op de vzw. 5.000 fotoreportages van stilgeboren kindjes, 5.000 tastbare herinneringen die troost bieden aan al die mama’s en papa’s. Boven De Wolken wil er zijn voor gezinnen op een van de moeilijkste momenten in hun leven. Niet alleen door een mooie fotoreportage te maken, maar ook door deze gezinnen te begeleiden op een moment waarop hun wereld stilstaat. “Op het moment dat wij bij de ouders komen, merken we dat we zoveel meer doen dan foto’s nemen”, vertelt Sharon Geirnaert. “Het is echt een moment samen met hun kindje. Een moment waarop ze papa en mama durven worden, ze hun kind toelaten in hun hart. Niet meer bang zijn voor de dood en vooral de liefde en trots ervaren.”

De vzw krijgt geen subsidies van de overheid en is volledig afhankelijk van steunacties en vrije giften van bedrijven en particulieren, want de reportages zijn gratis voor de sterrenouders. De 300 aangesloten fotografen werken op volledig vrijwillige basis, maar natuurlijk is geen enkel goed doel vrij van werkingskosten.

Toekomst verzekerd

Tijdens de coronacrisis kwam Boven De Wolken dan ook in financiële problemen. Er kwam een crowdfunding, webshop met troostartikelen en eindejaarsactie met wolkjes in chocolade.

“De steun die we hebben gekregen, was echt overweldigend”, zegt Anneleen Fransen. “We merkten meer dan ooit dat onze organisatie echt lééft bij de mensen. Al die giften zijn belangrijk om ervoor te kunnen zorgen dat de reportages gratis blijven voor de ouders. We timmeren nog altijd aan onze erkenning om fiscale attesten te mogen uitdelen en een manier om meer structurele steun te ontvangen, maar de afgelopen acties waren alleszins een overdonderend succes.”

“We doen zoveel meer dan gewoon enkele foto’s nemen”

De toekomst van Boven De Wolken lijkt voorlopig verzekerd. Sterker: de vereniging breidt de activiteiten uit. Zo worden er nu ook familiemomenten georganiseerd waarop ouders elkaar kunnen ontmoeten en geven de oprichtsters geregeld lezingen om de begeleiding van sterrenouders bij (toekomstige) artsen meer op de kaart te zetten. Hun doel is om actief te zijn in alle Belgische ziekenhuizen en nog meer vrijwilligers aan te trekken.

Tastbare herinnering

“In de zeven jaar sinds de oprichting van Boven De Wolken hebben we ervoor kunnen zorgen dat we onderdeel geworden zijn van de standaardzorg voor ouders die hun baby verliezen. In onze thuisprovincie West-Vlaanderen alleen al fotografeerden we al 717 kindjes. Bijna elke kraamafdeling in België biedt onze diensten aan. Daar zijn we best trots op, want alle ouders verdienen een tastbare herinnering aan het korte leven van hun kind.”