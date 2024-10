Stadsbrouwerij Kazematten viert tiende verjaardag: “Naamsbekendheid krijgen is een lang en traag proces”

De Ieperse stadsbrouwerij Kazematten viert haar tiende verjaardag op 9, 10 en 11 november met onder meer muzikale café-avonden en een exclusieve Wipers Times BusTour. Zo hoopt de brouwerij meer naamsbekendheid te verwerven bij de Ieperlingen. “Sommige inwoners weten niet eens dat er hier een brouwerij is”, zegt Rudi Ghequire, samen met Hans Depypere grondlegger van de Kazematten.

De Ieperse stadsbrouwerij Kazematten werd in 2014 boven de doopvont gehouden onder impuls van twee brouwersfamilies. Rudi Ghequire, de ex-meesterbrouwer van Rodenbach, sloeg daarvoor de handen in elkaar met Hans Depypere, zaakvoerder van brouwerij St.Bernardus. “Hans had Grottenbier gekocht uit vriendschap en sympathie voor Pierre Celis, de stichter van Hoegaarden die hem had geholpen met het witbier van St. Bernardus”, vertelt Rudi Ghequire. “Hans wilde daarmee iets doen. Ik kende dit gebouw, Hans kende de burgemeester van Ieper en zo ging de bal aan het rollen.”

De stadsbrouwerij bevindt zich onder de vestingen in de unieke historische Kazematten van het Houten Paard. Het was vanuit deze locatie dat de Britse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog hun satirisch blad The Wipers Times uitgaven. Dat inspireerde Rudi en Hans bij de naamgeving van hun bieren. “The Wipers Times is wel bekend in het Verenigd Koninkrijk”, pikt marketing consultant Pieter Verdonck in. “Er werd zelfs een film over gemaakt in 2013 met onder andere Michael Palin van Monty Python. Naast een film waren er daar ook theatervoorstellingen en musicals van. Je voelt dat dit verhaal daar echt leeft.”

Krantje

De film zal ook getoond worden op het einde van de Wipers Times BusTour op zondag 10 november, een van de activiteiten in het kader van het tienjarig jubileum. Op vrijdag 8 en zaterdag 9 november zijn er ook twee open café-avonden inclusief muzikale omlijsting en op zaterdagnamiddag opent de brouwerij haar deuren voor het publiek. “De Wipers Times BusTour neemt je van 9 tot 17 uur mee op een door Simon Louagie van Talbot House gegidste tour langs duistere steegjes, kraterlandschappen en begraafplaatsen met onderweg ook ruimte voor grappige anekdotes en hilarische verwijzingen. Geheel in de satirische stijl van het oorspronkelijke Wipers Times-krantje”, zegt Pieter. “Er werd in het voorjaar ook al een heus nieuw Wipers Times-krantje in het leven geroepen. Die zijn gratis verkrijgbaar in het Nederlands en het Engels in de brouwerij in Ieper en de brouwerijwinkel van St. Bernardus in Watou.”

“Sommige Ieperlingen weten zelfs niet dat hier een brouwerij is”

Na tien jaar is het voor Wipers Times Blond, Dubbel en Trippel nog steeds knokken om een plek te veroveren op de biermarkt. “Ik merk dat we in het buitenland goed bekend zijn”, zegt Rudi Ghequire. “Er komen hier Engelsen, Duitsers, Amerikanen, Australiërs, Canadezen… Ik ben soms verrast hoe goed de brouwerij bekend is in het buitenland, terwijl sommige Ieperlingen nog altijd niet weten dat er hier een brouwerij is.”

Prijzen gewonnen

“Dat is inderdaad de dualiteit waar we in zitten”, pikt Pieter in. “Rudi is als ex-brouwmeester van Rodenbach redelijk bekend in de bierwereld. Daardoor is er die weerklank in het buitenland. Maar het opbouwen van de naamsbekendheid is een heel lang en traag proces, ondanks het feit dat we al heel wat prijzen gewonnen hebben op de World Beer Awards en de Brussels Beer Challenge.”

“In Ieper worden we ook geconfronteerd met de de-minimisregeling”, merkt Rudi nog op. “Dat betekent dat kleine familiale brouwerijen die minder dan 5 procent van de markt hebben alle andere bieren kunnen weren uit de horecazaken die ze in eigendom hebben. Dat zijn praktisch alle Ieperse cafés, behalve diegene die vrij zijn of die van Maes en AB InBev.” Zo vist Brouwerij Kazematten in dezelfde vijver als Brouwerij Omer Vander Ghinste met hun Ypra-bieren. “Alle panden van brouwerij Vermeulen zijn overgegaan naar Vander Ghinste”, zegt Pieter Verdonck. “En ze hebben met Ypra een bier gemaakt dat in onze categorie zit. Dat wordt volop gepromoot. Dat is nu eenmaal de wet van de economie. Er zit daar een machine achter die wij niet hebben.”

Krimpende markt

Het is dus geen onverdeeld succesverhaal, mede door de algemene malaise op de Belgische biermarkt. “De speciaalbiermarkt is in België enorm gegroeid sinds de jaren negentig, mede door het succes van de Belgische bieren in het buitenland”, legt verkoopsvertegenwoordiger Yanis Heughebaert uit. “De laatste twee à drie jaar zien we dat die markt een beetje aan het krimpen is. Dat komt onder meer door trends als gezonder leven en de opkomst van non-alcoholische bieren. De laatste jaren zijn veel kleine brouwerijen failliet gegaan.”

Ieperlingen die een Wipers Times willen proeven, kunnen daarvoor echter niet terecht in de Kazematten, ook niet in de gelijknamige brasserie iets verderop in de Bollingstraat die al meer dan een jaar leeg staat. “Beide gebouwen, zowel de brouwerij als de horecazaak, zijn eigendom van Stad Ieper”, legt Pieter uit. “Brouwerij St. Bernardus heeft die concessie ruim tien jaar geleden bij de start gewonnen, maar die liep ruim een jaar geleden af. Wij hebben dat niet zelf uitgebaat, maar een zelfstandige uitbater. Die uitbating is niet gelopen zoals we hadden verhoopt en we hebben beslist om de samenwerking stop te zetten.”

De brouwerij krijgt jaarlijks wel 2.000 à 2.500 bezoekers over de vloer die de toeristische rondleidingen volgen. De Ieperse biergids Bart Vermeulen neemt de Nederlandstalige rondleidingen voor zijn rekening, Rudi zelf gidst de internationale bezoekers. Naast Wipers Times brouwt Brouwerij Kazematten ook Flavas, het bier van driesterrenrestaurant Boury. Ook de Tremist, het bier van designmeubelbedrijf Extremis, komt uit de ketels van de stadsbrouwerij. “De ambitie is wel om te focussen op het Wipers Times-gamma en dat verder in de markt te zetten. We hebben al heel veel ambities gerealiseerd, maar we zouden blij zijn met nog meer bezoekers en nog meer consumenten. Nu zijn we vooral te verkrijgen bij de lokale supermarkten en bij bierhandelaars. Hoe dichter bij Ieper, hoe gemakkelijker je het zal vinden”, besluit Pieter.