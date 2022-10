Steun Boven De Wolken door… te snoepen: vzw verkoopt wolkjes in chocolade

Niemand die de van oorsprong Oostendse vzw Boven de Wolken niet kent. Ouders van een sterrenkindje kunnen er terecht voor een prachtige fotoreportage met hun overleden kindje, en dat volledig gratis. Die droom gefinancierd te krijgen, is echter minder eenvoudig. “Structurele steun zou ons ontzettend veel gemoedsrust brengen.”

Geslaagde crowdfunding

Sharon Geirnaert en Anneleen Fransen, oprichtsters van Boven de Wolken. © Kurt Desplenter

Een jaar geleden slaakte het team achter Boven de Wolken een noodkreet: een crowdfunding voor 500.000 euro was nodig om het voortbestaan voor minstens één jaar te garanderen. Dat bedrag werd zonder veel problemen opgehaald, waardoor oprichtsters Anneleen Fransen en Sharon Geirnaert opgelucht konden ademhalen. Voor even dan toch, want de verwachting was dat die spaarpot na een jaar weer leeg zou zijn.

Gelukkig is de coronastorm intussen weer gaan liggen. “De mensen zijn ons duidelijk niet vergeten”, vertelt Anneleen dankbaar. “Na corona schoten de acties van sympathisanten als paddenstoelen uit de grond waardoor onze fondsen weer op een gezond peil staan. Ook de vrije giften kwamen weer op gang.”

“Zo dankbaar voor losse giften, maar structurele steun is broodnodig”

Naast financiële gezondheid houdt de vzw ook waardevolle contacten over. Een advocatenkantoor bood aan om gratis het juridische papierwerk van de vzw op zich te nemen, een coachingsbureau ondersteunt hen bij toekomstige campagnes… “Dit verlicht onze kosten en helpt ons te professionaliseren. We worden echt gedragen door de samenleving, dat hebben we hard gevoeld tijdens en na de crowdfunding. Daar zijn we zo dankbaar voor. Met 1.100 jaarlijkse aanvragen merken we trouwens meer dan ooit dat we niet mogen verdwijnen.”

Chocoladedroom

Zelf zat de vzw allesbehalve stil het afgelopen jaar. Samen met patissier Stephan Destrooper uit Koksijde, nageslacht van koekjesgod Jules Destrooper, ontwikkelden ze een echte Boven de Wolken-chocoladereep. “De reep heeft de vorm van een wolk, ons logo. Stephan is een echte krak in zijn vak, we hebben voor kwaliteit gekozen. Iedereen kan de reep online bestellen, ook bedrijven die bijvoorbeeld op zoek zijn naar een betekenisvol relatiegeschenk, maar we zoeken nog lokale handelaars die als verkooppunt willen fungeren. Een bakker, supermarkt of kruidenier die zich bijvoorbeeld engageert om 10, 20 of 100 repen te verkopen in zijn/haar gemeente”, legt Anneleen uit.

Een chocoladereep bestellen? Als particulier kan dat via de webshop. Wil je als bedrijf een grote hoeveelheid bestellen voor je medewerkers/klanten/…? Klik dan op deze link.

Ben je een lokale handelaar en wil je samenwerken met de vzw om de chocoladerepen te verdelen? Stuur een mailtje naar info@bovendewolken.be

De opbrengst van de chocoladeactie gaat integraal naar de werking van Boven de Wolken.

Structurele steun

Jaarlijks krijgt de vzw 1.100 aanvragen binnen voor een fotosessie van een sterrenkindje. © Dave Lust, Boven De Wolken

Om zichzelf meer gemoedsrust te schenken, besloot de organisatie om de fondsenwerving over een andere boeg te gooien. “Enerzijds stappen we dit najaar doelgericht op bedrijven af met het voorstel om onze vaste sponsor te worden. In ruil voor een bepaald jaarlijks bedrag, 10.000 euro bijvoorbeeld, worden zij in al onze communicatie prominent naar voor geschoven als zogenaamde held van Boven de Wolken.”

“Ook engageren we ons om in die partnerbedrijven begeleiding en lezingen aan te bieden omtrent rouw en verlies, en hoe je daar als werkgever/collega mee om kunt gaan. Dat doen we trouwens nu ook al af en toe voor particulieren, gewone mensen die geïnteresseerd zijn in het thema”, legt Anneleen uit.

12 euro per jaar

Die nood aan structurele steun is hoog, want de vrije giften waar de vzw al jaren op overleeft zijn heel variabel, zo is gebleken tijdens de pandemie. De huidige energiecrisis baart Anneleen dan ook veel zorgen. “Ik ben zelf alleenstaande mama, ik weet hoe duur het leven is. Goede doelen steunen is logischerwijs de eerste uitgave die je laat vallen wanneer het moeilijk gaat. Bedrijven hebben een grotere buffer en zetten daar meestal een vast budget voor opzij. Zo’n partnerschappen zouden veel zekerheid en gemoedsrust betekenen voor ons.”

Steunen is sinds kort ook aantrekkelijker geworden, want na een lange discussie met de politiek mag de vzw eindelijk fiscale attesten uitdelen aan wie meer dan 40 euro doneert.

“Elke gift, klein of groot, vormt een puzzelstukje van het budget dat we nodig hebben om te overleven”

Anderzijds wil Anneleen vanaf dit najaar inzetten op domiciliëring, een manier om particuliere giften ook een structureel karakter te geven. “De bedoeling is niet om mensen nog meer te belasten, maar als 10.000 mensen elke maand 1 euro storten, kost hen dat individueel slechts 12 euro per jaar. Maar zo kunnen wij wel maandelijks op 10.000 euro rekenen. Al die kleine puzzelstukjes vormen samen het budget dat we nodig hebben om elke sterrenouder een fotoreportage met hun kleine ster te geven.”