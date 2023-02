De eerste fotoreportage van Boven De Wolken: “Nooit gedacht dat ik zoveel zou hebben aan die foto’s van Lilou*”

Iemand moet de eerste zijn, en bij Boven de Wolken was dat Lilou. Op 19 mei 2016 werd zij geboren in Oostende, ze was enkele dagen daarvoor overleden in de buik van mama Gianna (30). Anneleen Franssen, die enkele weken daarvoor de vzw had opgericht, was toen nog actief als vroedvrouw in hetzelfde ziekenhuis en had net voor de bevalling contact opgenomen met de jonge mama. Naar aanleiding van de 7e verjaardag van vzw Boven De Wolken blikt Gianna terug op de geboorte van haar Lilou.

Een heftige ervaring, herinnert Gianna zich nog: “Zwanger worden liep niet van een leien dakje. We zouden net verdere stappen ondernemen met de gynaecoloog toen ik ontdekte dat ik in verwachting was van Lilou. De zwangerschap verliep vlekkeloos: ze groeide als een kool, ik had amper kwaaltjes en alles zag er rooskleurig uit. Op Pinkstermaandag, was ons huis klaar voor de komst van onze dochter en besloten we te beginnen aan de doopsuiker.”

Lilou © BDW

Gianna was op dat moment 34 weken zwanger, en toch liep het mis. Op 17 mei besefte ze plots dat ze haar – doorgaans heel actieve baby – een hele dag lang niet had voelen bewegen. Ze had geen pijn, maar intuïtief voelde ze dat er iets niets klopte. Na veel twijfelen trok ze samen met haar toenmalige man Jan naar het ziekenhuis. “De stagiair die de echo uitvoerde hoorde een hartslag, dus in eerste instantie waren we opgelucht. Uiteindelijk bleek het mijn eigen hartslag te zijn. Lilou was blijkbaar enkele dagen ervoor overleden in mijn buik, zonder aanleiding. Het klinkt gek, maar je staat er gewoon niet bij stil dat zoiets nog kan op 34 weken zwangerschap. We waren net op controle geweest, niets weeg erop dat dit kon gebeuren. En toch was het zo”, vertelt Gianna.

Warmte en respect

Na een intense uitputtingsslag van 36 uur werd Lilou uiteindelijk op natuurlijke wijze geboren. “De vroedvrouwen vertelden mij dat het belangrijk was voor het rouwproces, maar ik heb daar echt van afgezien. Waarom moest ik al die pijn ondergaan, als ik er niet eens mijn dochter voor ik ruil zou krijgen? Kort daarvoor had Anneleen zichzelf en haar vzw voorgesteld, maar ik was sceptisch. Ik dacht dat ik na de geboorte alleen met mijn dochter zou willen knuffelen zonder pottenkijkers, maar er was één argument dat me toch over de streep haalde: een foto is de enige tastbare herinnering die ik ooit zou hebben van Lilou”, klinkt het.

“Of je het nu wil of niet, de levende herinnering van Lilou vervaagt steeds meer. De foto’s helpen om haar voor te stellen aan haar broertjes en zus”

Het was mede-oprichtster Sharon die de foto’s nam, tot haar eigen verbazing vertrouwde Gianna Sharon meteen om haar dochter aan te raken. “Haar induffelen, een haarbandje aandoen… Gek, want ik stelde me na de geboorte enorm territoriaal op. Maar Sharon straalde zoveel rust, warmte en respect uit, ze gaf ons alle tijd die we nodig hadden. Dat moment was zo mooi, ik kan het moeilijk beschrijven.” De eerste maanden na Lilou’s stilgeboorte waren de foto’s volgens Gianna te confronterend om echt te koesteren, maar nu – zeven jaar later – is ze ontzettend dankbaar dat ze toch is ingegaan op het aanbod van Boven De Wolken.

Lilou © BDW

“Ze betekenen zoveel voor mij, ik had dat niet verwacht. Of je het nu wil of niet, de levende herinnering van Lilou vervaagt steeds meer. Door die foto’s weten we nog exact hoe ze eruit zag, hoe ze voelde… In ons rouwproces zijn die foto’s het enige waar we op kunnen terugvallen als we het even moeilijk hebben“, aldus de jonge mama. “Met mijn ex-partner kreeg ik snel na Lilou nog een zoon Matteo (6) en een dochter Lily (4). Onze regenboogkindjes. Ook zij weten dat ze een grote zus hebben, en die foto’s zijn een enorme hulp om dat begrip tastbaar te maken voor hen. Ik ben hertrouwd en beviel zes maanden geleden van een vierde kindje, ook hij zal ooit de foto’s te zien krijgen wanneer we hem vertellen wie Lilou was. Ik ben Anneleen zo ontzettend dankbaar dat ze mij heeft overtuigd om het te doen, want ik zou die foto’s nu echt niet meer kunnen missen.”

Het spreekt voor zich dat Gianna de vzw heel genegen is. “Elk jaar op Lilou’s verjaardag doneren we een bedrag dat we anders zouden uitgegeven hebben aan een cadeau voor haar. Hopelijk kunnen we zo andere ouders helpen om dezelfde troost te vinden die wij elke keer ervaren wanneer we door haar fotoboekje bladeren.”