Gemeenterapport voor Ingelmunster: 2023 is het jaar van de waarheid voor dit bestuur

Drie jaar na de lokale verkiezingen in Ingelmunster heeft het team van burgemeester Kurt Windels (De Brug – N-VA – Open Vld) nog heel wat werk voor de boeg, zoals de bouw van een tweede sporthal en het Huis van de Vrije Tijd in 2023. De voorbereidingen daarvoor zijn al een tijd bezig. De tweede parking aan het gemeentelijk sportstadion is wel al afgewerkt én al in gebruik, waardoor het parkeerprobleem toch al (gedeeltelijk) is opgelost.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Op woensdagavond 2 januari 2019 werd de nieuwe gemeenteraad aangesteld. De 21 zitjes werden als volgt verdeeld: 13 (De Brug, N-VA & Open VLD), 5 (CD&V) en 3 (SP.A+, nu Vooruit). CD&V verloor bij de verkiezingen van zondag 14 oktober 2018 maar liefst vijf van de voordien tien zetels. Vooruit won één zetel en ging van twee naar drie. In de voorbije drie jaar gebeurden er twee wijzigingen. In de gemeenteraad van dinsdagavond 23 juni 2020 liet schepen Nadine Verheye (N-VA) weten dat ze door corona ermee stopte. Ze bleef wel als gemeenteraadslid zetelen. Zij werd opgevolgd door Fagot-zaakvoerder Jean-Pierre Deven, die in het voorjaar van 2021 zijn café verkocht. Op dinsdag 20 januari 2021 liet de gewezen OCMW-voorzitter en tevens Vooruit-raadslid Dries Couckuyt weten dat hij afscheid nam om zich te focussen op zijn doctoraat en op zijn professionele loopbaan. Hij werd opgevolgd door Sandy Priem.

Belangrijkste realisaties

Duidelijk zichtbaar is de aanleg van een extra parking aan het gemeentelijk sportstadion langs de Ringbaan. De gemeente zorgde voor een tweede parking met 123 parkeerplaatsen. De bezoekers kunnen allemaal via de veilige doorgang langs de voetgangerstunnel onder de Ringbaan de terreinen betreden. De parking kreeg een groene inrichting met bomen en struiken. Er waren ook grote rioleringswerken aan de Meusebrouck, de opening van het Overmandelpad, de opening van ’t Schuttershuisje en de fietssubsidie. De gemeente zorgde ook voor een grondige corona-aanpak. Ouderen werden opgebeld, er volgden online quizzen en zelfs een bingo-avond. Wedstrijden van de Rode Duivels zijn op het Marktplein altijd een groot feest. Ook qua communicatie naar de burgers deed Ingelmunster het goed. Het bestuur probeert de burgers in zoveel mogelijk te betrekken. De straten krijgen nu ook een eigen ‘straatburgemeester’.

Grootste miskleunen

De zorgcampus aan De Ermitage in de Weststraat voor senioren werd on hold gezet. Er is ook geen geld voorzien voor woningen voor mensen met een beperking in de Nieuwstraat. Over het nieuwe mobiliteitsplan werd vooral veel gesproken. De heraanleg van de stationsomgeving is toekomstmuziek. Voor het rechttrekken van de bocht aan het station staat er 200.000 euro ingeschreven. Eerst zou die bocht ‘vlug’ worden aangepast, nu wordt die blijkbaar mee opgenomen in de globale herinrichting van de stationsbuurt. De spelregels voor mensen die al vele jaren wachten op een sociale woning werden veranderd. 65-plussers krijgen voorrang in de Bollewerpstraat, terwijl er maar 10% senioren op de wachtlijst staan. Dan is er nog de blauwe zone-blunder: door een foute beslissing van het schepencollege moest de gemeente alle boetes uit de blauwe zone van januari tot februari 2020 met schaamrood op de wangen terugbetalen.

Geplande projecten

De komende drie jaar maakt de gemeente werk van twee grote bouwwerken: de bouw van een tweede sporthal in de Bollewerpstraat en het Huis van de Vrije Tijd in de Oostrozebekestraat. Volgens oppositiepartij CD&V is het prijskaartje voor dit laatstgenoemde gebouw veel te duur. De gemeente zal er echter alles aan doen dat deze twee grootse realisaties tegen de volgende legislatuur zijn afgewerkt. Vooral voor cultuur is dat een goede zaak, want de vele verenigingen zitten al jaren op hun honger en hoopten op een eigen onderkomen. Nu er in onze gemeente maar weinig zalen meer beschikbaar zijn, is het ideaal dat er in het Huis van de Vrije Tijd heel wat evenementen georganiseerd kunnen worden. Daar komt ook nog de verdere opfrissing van De Cultuurfabriek bij. De volledige kanaalzone wordt aangepakt. Er volgt ook een masterplan en de start van de uitvoering van de vernieuwing van de stationsomgeving.

Het rapport

Strikt gezien moet het gemeentebestuur een ‘buis’ krijgen, want de grootse projecten staan nog niet in de steigers. Toch is dat begrijpelijk, aangezien de administratieve molen voor bouwprojecten traag verloopt. De gemeente werkt daar niet te snel aan en betrekt ook de inwoners. De bevolking krijgt inspraak in het nieuwe Huis van de Vrije Tijd en dus is het logisch dat niet alles meteen kan worden geregeld. In de voorbije maanden gebeurde er al veel overleg. In 2023 kunnen de bouwwerken starten. Staan we nu stil bij wat het bestuur de voorbije drie jaar al realiseerde én voegen we daar ook het voorbereidingswerk voor de grote projecten aan toe, dan geven we toch een ‘voldoende’, want niet alle voorbereidingen zijn nu al in het straatbeeld te zien.

Ons oordeel: voldoende

