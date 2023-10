Gemeenterapport Kortrijk: Stadsvernieuwing doet Kortrijk weer fonkelen

De Guldensporenstad aan de Leie onderging de voorbije jaren een transformatie van jewelste. Met nog iets meer dan een jaar besturen in het vooruitzicht lijkt het bestuur het klaar te spelen om zijn belangrijkste verkiezingsbeloften waar te maken. Het wankele financiële beleid en enkele halfslachtige referenda laten wel nog een wrange smaak na bij stadscoalitie en gemeenteraad.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Na twee jaar als burgemeester gaf Vincent Van Quickenborne de fakkel door aan Ruth Vandenberghe om federaal minister van Justitie te worden. Vandenberghes positie als zevende schepen werd ingenomen door partijgenote Stefanie Demeyer.

Bij Team Burgemeester koos schepen van Economie, Energie en Sport Arne Vandendriessche er in oktober 2021 voor om zijn politieke carrière on hold te zetten om zich volop op zijn florerend bedrijf Singpost te kunnen focussen. Wouter Allijns en Dieter D’Alwein namen schepenpost en gemeenteraadszetel over. Onlangs nog nam nationaal voorzitter van Jong CD&V Sien Vandevelde het zitje over van Carol Leleu. Bij de Kortrijke Vlaams Belang-fractie is ook al even een stoelendans aan de gang. Marc Cottenier volgde in maart dit jaar de opgestapte Chris Vannieuwenhuyze (73) op. Vannieuwenhuyze had pas in juli 2022 de zetel van Jan Deweer (76) overgenomen. Eerder was Jacques Demeersseman (79) uit de partij gestapt, om als afhankelijke verder te zetelen.

Belangrijkste realisaties

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (Vooruit) maakte van de fietser de koning van het Kortrijkse stadsverkeer. Tegelijk lijken de belangrijkste toegangswegen van en naar het stadscentrum deze legislatuur nog opgewaardeerd te worden. De stad, met architect Philippe De Coene voorop, maakte ook werk van het sociaal beleid. Er is de zorgcampus Condédreef, met 34 miljoen euro het project met het duurste prijskaartje van deze bestuursperiode. De verhuis van de Deelfabriek naar de opgekalefaterde brandweerkazerne is met een jaar vertraging ook afgerond. Niets wordt echter zo geroemd als de Kortrijkse stadsvernieuwing. Zo werden de Oude Leieboorden al gedeeltelijk succesvol geherwaardeerd, kreeg de Sint-Corneliuskerk in Aalbeke een nieuwe invulling en werd het vergroende Groeningepark voor open verklaard. Ook het gecontesteerde stationsproject, met de recente opening van de ondergrondse parking met 900 parkeerplaatsen, krijgt stilaan vaste vorm. Kortrijk doet ook een realistische gooi naar de titel van Culturele Hoofdstad van Europa in 2030. Tot slot lijkt ook het Spurs-project een schot in de roos, met basketbalclub Kortrijk Spurs als absoluut uithangbord.

Grootste miskleunen

Onder toenmalig schepen voor Kortrijk Spreekt Ruth Vandenberghe leken Kortrijkzanen middels digitale referenda een stem te krijgen in het beleid van de stadscoalitie. De eerste twee burgerbevragingen werden een flop. Bij het derde referendum, volgens de oppositie eveneens een ‘no-brainer’, over het doven of laten branden van de nachtelijke straatverlichting, werden wel 10.673 stemmen geteld. Tegelijk is er de schuldenput van parking K en het door de oppositie meermaals gewraakte ‘wurgcontract’ met een Duits investeringsbedrijf. Voor de stad zou de zaak tegen 2032 meer dan 10 miljoen euro verlies kunnen betekenen, maar het gemeentebestuur ziet geen brood in een heronderhandeling van het contract. En dan is er nog de case KVK, waar de stad na de geflopte Kaminski-overname niet hard genoeg op tafel durft te kloppen. Het ‘dreigement’ om de stadsinfrastructuur (stadion en oefenvelden) vanaf 2025 niet meer beschikbaar te stellen, viel in dovemansoren. Tot slot is er nog de problematiek rond de Knip tussen Bissegem en Marke, waar de inwoners van beide deelgemeentes zich, zo blijkt uit een recente enquête, nog altijd gepasseerd voelen door schepen Axel Weydts.

Geplande projecten

Waar de stadscoalitie in 2021 en 2022 door de naweeën van de coronacrisis nog wat dreigde de slabakken, kwamen tal van belangrijke projecten in een stroomversnelling. Ook in het laatste bestuursjaar staat nog heel wat op stapel. Zo starten volgende zomer de werken aan de Groene Verbinding, hét absolute paradepaardje van de stadscoalitie waarmee Kortrijk het centrum via een groene verbinding wil verbinden met deelgemeenten Heule en Bissegem.

Ook de vernieuwingswerken van de Leieboorden op de Dolfijn-, Kasteel- en Reepkaai werden ondertussen al op gang getrapt.

In het winkelwandelgebied moet de vergroening en opfrissing het komende jaar zijn gefixeerde vorm aannemen. Er is ook de verdere uitrol van het stationsproject, met de opening van de wegtunnel eind 2023 als eerste wapenfeit. Nu de ondergrondse stationsparking open is, kunnen het Conservatorium- en het Casinoplein vanaf 2024 tot autovrije stadsparken transformeren.

Het rapport

Kortrijk onderscheidde zich de afgelopen jaren qua stadsvernieuwing en vergroening, een gretige aanpak van het mobiliteitsvraagstuk en de breedvoerige uitrol van armoedebestrijding in de stad. Ook op cultureel vlak zette het stappen, met onder meer verschillende kunst- en designfestivals en daarbij aansluitend de gooi naar de titel van Culturele Hoofdstad van Europa in 2030.

Kortrijk werpt zich ook steeds meer op als studentenhoofdstad van West-Vlaanderen, waarbij het stadsbestuur de groeiende studentenpopulatie stimuleert door de samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijfswereld en de bouw van nieuwe studentenvoorzieningen. Daartegenover staat dat de Kortrijkse stadskas op wankele benen staat, zonder dat daar een pasklare oplossing voor werd geformuleerd. Ook de soms hevige frictie tussen stadsbestuur en oppositie bemoeilijkte de samenwerking en ondermijnde meermaals het imago van de lokale politiek.

Ons oordeel: Voldoende

