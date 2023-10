Gemeenterapport Ardooie: Gebrek aan langetermijnvisie is grootste kritiek

Het bestuur van Ardooie deed het de afgelopen twee jaar vrij goed. Enkele geplande projecten werden aangepakt en zijn bijna afgewerkt. Er zijn volgens de oppositie nog wel enkele knelpunten, bijvoorbeeld de Beverensestraat en de site Prinsendreef. Met het overlijden van burgemeester Karlos Callens op 8 oktober verdwijnt een van de langst zittende burgemeesters van ons land.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 waren er 19 zetels te verdelen, twee minder dan in 2012. ‘Groep 82’ van lijsttrekker Karlos Callens (2212 voorkeurstemmen) won 15 zetels, eentje meer dan in 2012. Maar Chantal Vande Vyvere, die na Karlos Callens in Groep 82 de meeste voorkeurstemmen (1476) behaalde, stapte uit de partij, nadat de partijleden haar blijkbaar geen schepenmandaat meer gunden. In april 2020 werd bij Groep 82 Els Bouckaert vervangen door Wesley Lannoo. In januari 2021 zette Christine Vandewaetere van Samenplus een punt achter haar 20-jarige carrière als gemeenteraadslid, Elien Rosseel volgde haar op. Diezelfde maand nam Steven Demeulenaere om persoonlijke redenen ontslag als gemeenteraadslid en maakte Rudi Debusschere zijn comeback in de gemeenteraad.

Zondag 8 oktober 2023 overleed burgemeester Karlos Callens. Eerste schepen Krist Soenens is voorlopig waarnemend burgemeester.

Belangrijkste realisaties

De eerste jaren van de legislatuur werden er enkele wegen- en rioleringswerken afgewerkt, maar er was nog heel wat te doen. Het bestuur zal in de komende maanden wel de gestarte projecten verderzetten of afwerken.

Het project site Klaverstraat in Koolskamp, waar de kinderopvang komt en de judoclub, de harmonie van Koolskamp en het Sint-Maartenshuis een nieuw onderkomen zullen hebben, zal tegen einde deze legislatuur allicht afgewerkt zijn. De kostprijs die aanvankelijk op 1.500.000 euro werd geraamd, is ondertussen wel opgelopen tot meer dan 2.100.000 euro.

Er werden tal van kleine werken uitgevoerd, zoals het schilderen van fietssuggestiestroken in de Stationsstraat, een verkeersremmer in de Wezestraat en betonblokken in de Lijsterstraat. En Hyboma startte in opdracht van de gemeente met de bouw van 62 koopwoningen op de nieuwe verkaveling ‘Het Molenhof’ In Koolskamp.

Grootste miskleunen

Volgens Kimara Goethals van Samenplus zal niet alles wat vooropgesteld werd door het bestuur ook afgewerkt zijn met de verkiezingen. Volgens haar werd er te weinig geïnvesteerd in verkeersveiligheid in zowel Ardooie als Koolskamp. “De ingrepen die gebeurd zijn, zijn weinig duurzaam en moesten meerdere keren hersteld worden. De werken voor de aanleg van een fietspad in de Beverensestraat worden telkens uitgesteld en zullen allicht niet meer worden uitgevoerd deze legislatuur”, zegt Goethals. “Het grote gemis is een gebrek aan langetermijnvisie.”

Volgens Rudi Debusschere van Samenplus (en Stroom) blijft de gemeente ‘bankier’ spelen met het belastinggeld van de Ardooienaren en ‘spaart’ men eerst vooraleer men een nieuw project aanpakt. “Er is onvoldoende oog voor verkeersveiligheid en voor kleine zaken zoals rustbanken en paden op het kerkhof”, aldus Debusschere.

Geplande projecten

Of het gemeentebestuur alle in de pijplijn zittende projecten zal kunnen verwezenlijken tegen de komende verkiezingen is weinig waarschijnlijk.

De site Klaverstraat in Koolskamp wordt verder afgewerkt. “We doen er alles aan om de werken aan de site Prinsendreef op te starten, waar de kinderopvang, jeugdhuis De Komeet, muziekacademie Art’Iz en een stapelruimte voor materiaal komt”, zegt dienstdoend burgemeester Krist Soenens. De werken in de Beverensestraat (fiets- en voetpaden) in Ardooie zijn volgens hem al opgestart en worden nog vóór de verkiezingen afgewerkt, en ook de werken in de Moskoustraat in Koolskamp zullen nog in deze legislatuur afgewerkt worden.

Samenplus (en Stroom) zouden het fijn vinden als er meer aandacht zou komen voor de verkeersveiligheid. Samenplus zou ook graag hebben dat naar de verkiezingen toe de burger meer kan participeren aan het beleid.

Het rapport

Ardooie is en blijft een rijke gemeente. Daar heeft de overleden burgemeester Karlos Callens de laatste twee jaar een groot aandeel in gehad. Het bestuur realiseerde onder zijn burgemeesterschap in die tijd al heel wat werken en projecten.

Dat Samenplus en Chantal Vande Vyvere een andere kijk hebben op bepaalde dossiers is normaal en ook de taak van oppositie Samenplus, die vindt dat er in deze legislatuur niet zoveel doelstellingen werden vooropgesteld, waardoor het meerjarenplan op zich heel realistisch maar ook weinig ambitieus was.

Maar volgens ons is het bestuur de voorbije twee jaar wel begonnen aan projecten die de eerste drie jaar van de legislatuur werden gepland. Het is nu aan dienstdoend burgemeester Krist Soenens van Groep 82 om met zijn schepenen een nieuwe weg in te slaan. Zonder Callens.

Ons oordeel: Voldoende

Lees ook de rapporten van de andere 63 West-Vlaamse gemeenten en steden.