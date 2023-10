Claude Croes wil zichzelf opvolgen

Minder dan een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024 is het in Deerlijk nog koffiedik kijken op welke lijsten de kiezers zullen kunnen stemmen en wie de respectieve lijsttrekkers zullen zijn.

“Door de stijging van het aantal inwoners zal de gemeenteraad tijdens de volgende legislatuur niet 21 maar 23 leden tellen. Ik zal alvast lijsttrekker zijn van de huidige CD&V-ploeg”, verduidelijkt burgemeester Claude Croes die sinds begin 2004 de tricolore sjerp draagt.

Andere naam?

“Misschien wordt het een andere naam, misschien niet… Dat is nog niet beslist. Twee kandidaten zijn er voor de eerste keer bij: Koen Dendoncker en Rudy Verhulst. Dat is wel een zekerheid.”

Of de huidige coalitie CD&V-Open VLD wordt voortgezet, ligt evenmin vast. In de wandelgangen horen we dat er gesprekken in die richting zijn en dat de kans groot is dat men op de ingeslagen weg verder wil gaan. Er werd ook al gesproken met Frans Kemseke, die na zijn overstap naar Deerlijk² (Deerlijk Kwadraat), terug van weggeweest zou zijn bij CD&V.

De N-VA, die na het afhaken van Dirk Demeurie en Sophie Mespreuve (nu zetelend als onafhankelijk raadslid) haar fractie van 3 naar 1 (Filip Terryn) gereduceerd zag, komt op en zal pas later de lijsttrekker en andere kandidaten bekend maken. Ook Vlaams Belang komt op met een lijst. “Wij gaan altijd uit van transparantie en komen daarom ook onder onze echte naam op”, stelt voorzitter van Vlaams Belang Deerlijk Tom Lamont.

Open VLD en Vooruit

Ook Luk Schelfhout vader van huidig eerste schepen Bert Schelfhout (Open VLD) zal weer van de partij zijn. Hij dingt hoogstwaarschijnlijk alleen met Durf! naar de gunst van de kiezer. Bij de andere meerderheidspartij Open VLD blijft het stil. Of het vorig jaar heropgestarte Vooruit Deerlijk met een lijst opkomt, blijft een vraagteken. Vooruit Deerlijk komt op in eigen naam en Maxim vanpanteghem is lijsttrekker. Van Open VLD ontvingen wij geen reactie. (DRD)