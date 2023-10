Gemeenterapport Anzegem: Ambitieus meerjarenplan met vijf grote projecten

Het gemeentebestuur is op schema wat betreft de te realiseren projecten. De in 2021 gestarte restauratie en heropbouw van de toren, sacristie en koor van de afgebrande Sint-Janskerk zijn ondertussen ten einde. Er werd een architect aangesteld voor de invulling van het schipdeel met een binnentuin. De belangrijkste realisatie is het nieuwe Gemeentepunt waarvan de metamorfose volop bezig is.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Huidig burgemeester Gino Devogelaere nam de fakkel over van wijlen burgemeester Claude Van Marcke binnen partij Samen één. Die haalde 11 zetels en vormde een coalitie met INZET (5 zetels) en N-VA Anzegem (1 zetel). De nieuwe fractie CD&V-Eendracht werd met 6 zetels als enige partij naar de oppositie verwezen. Samen één leverde buiten de burgemeester ook drie schepenen. Toen Johan Delrue halverwege de legislatuur weigerde zijn schepenmandaat door te geven aan Louis Degroote werd hij afgezet. Uiteindelijk werd Louis Degroote schepen naast Christophe Vandererven en Anja Desmet. Zij gaf de fakkel op haar beurt door aan Pauline Van Marcke. INZET kreeg twee schepenmandaten: Yannick Ducatteeuw en Jeremie Vaneeckhout, die in 2019 zijn sjerp wisselde voor een zitje in het Vlaams Parlement en werd opgevolgd door Davy Demets. N-VA mocht met Koen Tack de gemeenteraadvoorzitter leveren.

Belangrijkste realisaties

Onder de noemer ‘Anzegem morgen’ stelde Anzegem een ambitieus meerjarenplan voor met innovatieve dienstverlening en centralisatie aan de hand van vijf grote projecten die verder reiken dan 2025. Samen met Deerlijk werden brandweerkazerne Den Belgiek en zwembad Aquandé gerealiseerd. De herstructurering van het onderwijs werd een schoolstrijd. Sinds 2020 kunnen leerlingen in Vichte enkel nog terecht in het katholiek onderwijs, voor gemeentelijk onderwijs moeten ze naar Ingooigem en de Engelhoek. De in 2021 gestarte restauratie en heropbouw van de toren, sacristie en koor van de afgebrande Sint-Janskerk zijn ondertussen ten einde. De aankoop van het Sint-Arnolduspark werd beklonken en de erfpacht voor de komende vijftig jaar is ondertekend met de uitbreiding en vernieuwing van de verouderde cafetaria en conferentieruimte. De belangrijkste realisatie is het nieuwe Gemeentepunt waarvan de metamorfose volop bezig is.

Grootste miskleunen

In de gemeente heerste ontevredenheid over de geplande extra gezins- en bedrijfsbelasting waarvan het eerste aanslagbiljet begin februari 2021 in de brievenbus viel, ook bij een aantal reeds overledenen. Deze forfaitaire taks was de aanleiding tot heel wat boze reacties op sociale media. Heel wat Anzegemnaren vonden deze ‘platte’ belasting respectloos in het licht van de aanslepende coronacrisis en vonden dat het gemeentebestuur boven zijn stand leefde. Mede onder aanhoudende druk van oppositiepartij CD&V-Eendracht werd de belasting definitief afgeschaft. Volgens het merendeel van deze partij blijft de oude textielfabriek Escolys een grote miskoop.

Het doven van de openbare verlichting zorgt eveneens, nu de energieprijzen stabiliseren, voor wat ongenoegen bij de inwoners. Binnen de meerderheid kon voorlopig echter nog geen akkoord worden bereikt over het opnieuw aanleggen ervan.

Geplande projecten

In Ingooigem zitten de klassen nu nog verspreid over drie locaties, maar in de komende jaren zal de locatie aan de Pastoor Verrieststraat uitgebreid worden met zes klassen, extra speelplaats en fietsenstallingen. Ook een nieuw lokaal voor de Chiro staat daar op stapel. De ontwikkeling van het nieuwe Gemeentepunt wordt voortgezet met in de loop van 2024 de afwerking van de theaterzaal en foyer, de polyvalente zaal en de leskeuken. De scouts van Tiegem krijgen een nieuw onderkomen in het vroegere gemeentehuis daar.

Het kapeldeel van de Anzegemse kerk en het schipdeel worden verder ingericht. Voor de site Ommersheim in Vichte wordt er, in overleg met de gebruikers, een masterplan opgemaakt met een toekomstvisie. De gemeente blijft investeren in het onderhoud en vernieuwing van de bestaande infrastructuur en patrimonium. De oppositie hoopt dat de belastingdruk licht daalt en dat de gemeentelijke opcentiemen opnieuw met 50 dalen tot 1.102.

Het rapport

Het gemeentebestuur is op schema wat betreft de te realiseren projecten. De oppositie maakt hierbij de kanttekening dat bescheidenheid op haar plaats is omdat bepaalde realisaties zoals zwembad, brandweerkazerne en beslissing aankoop Sint-Arnolduspark, dateren van de vorige legislatuur. Een positief punt is dat de rust is teruggekeerd in de gemeente en daar heeft schepen Louis Degroote met zijn sobere en correcte stijl, zeker een aandeel in. Een uitdaging ligt in het vinden van een balans tussen meerderheid en oppositie in het samen vorm geven aan de grote uitdagingen, zoals het project nieuw Gemeentepunt en het eindeloze vraagstuk van de ring om het zware verkeer structureel uit de Anzegemse dorpskern te weren. Een tandje bijsteken op grotere schaal en waakzaamheid zijn geboden zodat de druk zich niet verlegt naar andere dorpskernen.

Ons oordeel: Voldoende

