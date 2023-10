Gemeenterapport Alveringem: Degelijk beleid en veel duurzame realisaties

Met aan het hoofd ervaren leider Gerard Liefooghe – de man zal na deze legislatuur zes jaar schepen en achttien jaar burgemeester zijn geweest – werkt de coalitie Gemeentebelangen-CD&V gestaag verder om alle dossiers te realiseren of voor te bereiden met visie en resultaat. Ook in Alveringem slinkt de spaarpot, maar niets wordt geschrapt en al wat moet betaald worden, kan betaald worden.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

Door gezondheidsproblemen van raadslid Laureys, de verhuizing van raadslid Butaye en het ontslag van schepen Laleman was de eerste helft van de legislatuur een stoelendans. Het zou goed zijn dat er nu niemand meer wegvalt, want bij Gemeentebelangen noch bij CD&V zijn er mensen op overschot. Oppositiefractie PRO moest in 2021 afscheid nemen van raadslid Marnik Vandenbroucke. In november 2022 kondigden de oppositieraadsleden van N-VA, Bart Niville en Astrid Dewilde, aan dat ze als onafhankelijke zetelen. Alles wordt in het schepencollege beslist en in de gemeenteraad zijn er weinig debatten met toegevoegde waarde. Terwijl de oppositie in de beginjaren vaak over bomen en bomenkap begon, werd men gaandeweg toch iets diverser. Animo is er wel, maar toch kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen dat de oppositie zich onvoldoende informeert en bepaalde échte problemen niet kent.

Belangrijkste realisaties

In Stavele werd de IJzerstraat vernieuwd en de site van het school- en jeugdhuis grondig gerenoveerd. In Hoogstade wordt de Kerkstraat heraangelegd, werd het speelplein vernieuwd en gaf men Clep in handen van Fedasil. Het openluchtmuseum in Izenberge heeft opnieuw toekomst en nog in Izenberge kwam er een verbod op doorgaand zwaar verkeer, een verbetering van de leefbaarheid. In Leisele noteren we de restauratie van het kerkgebouw en de molen en in Gijverinkhove kocht de gemeente het Dorpshuis aan. De hoofdgemeente werd ook verwend met de herstelling van de Oerenstraat, de renovatie van sportzaal Rethorica, de heraanleg van de Kaatsspelstraat en de zuidkant van het Dorp en de Zomer van Alveringem. De gemeente betaalde een flinke stuiver aan advocaten, maar dit bedrag weegt niet op tegen de 859.000 euro die men definitief terugkreeg in de beruchte zaak van de brandweerkosten.

Grootste miskleunen

Het komt niet meer goed tussen schepen Albrecht enerzijds en burgemeester Liefooghe en schepen Avonture anderzijds. Ruzie is er niet, maar schepen Albrecht krijgt geen goed woord meer gezegd over zijn partijgenoten. Op de gemeenteraad van mei 2022 was er even kortsluiting tussen coalitiepartners Gemeentebelangen en CD&V. De gemeenteschool vroeg nog maar eens zeven extra lesuren bovenop de gewoonlijke vijftien. Gemeentebelangen vond dit te verantwoorden, CD&V – ten aanzien van de vrije basisschool, die vaak meer strijd moet leveren – niet. Er was nooit ruzie, maar de burgemeester kon het onaangekondigde protest niet appreciëren. Verder vindt de oppositie dat de bloembakken op het openbaar domein verwaarloosd worden en vindt de burger het gebrek aan een cashpunt in Alveringem onbegrijpelijk. Al ligt dat laatste geenszins aan de inzet van de gemeente, maar aan de koppigheid van Batopin.

Geplande projecten

Het verouderde Dorpshuis in Gijverinkhove is toe aan renovatie. Het college zette een miljoen euro aan de kant voor de inrichting van de site Vanlandschoote in de Oude Fortemstraat, de thuisbasis van de technische dienst en de groendienst. Het ontbreken van een stabiele leiding maakt dat de plannen voor de site nog geen vorm kregen, maar burgemeester Liefooghe wil er nu toch stilaan vaart inkrijgen. Zeker is dat er twee bouwkavels en wat parking komen en – als dat nuttig blijkt – een nieuwe hangaar. Er komen grote werken in gemeenteschool Spelenderwijs, die 105.000 euro subsidie binnenhaalde om de school milieuvriendelijker te maken. De aanleg van een fietspad tussen Leisele en Beveren is in voorbereiding. Nu in Beveren de school op sluiten staat, rijst de vraag wat er met het lege gebouw – eigendom van Decanale Werken – gebeurt en of de gemeente analoog met Gijverinkhove een eventuele aankoop overweegt.

Het rapport

Het rapport van de huidige beleidsploeg is positief. Zo goed als alle beloftes worden gerealiseerd en dat aan een hoog tempo. Geen inspanning is de leden van het schepencollege te veel om voor de burger zo toegankelijk mogelijk te zijn. Schepen Johan Albrecht komt in 2024 niet meer op en is aan het uitbollen. De verstandhouding binnen het schepencollege is over het algemeen goed te noemen. Er zijn soms kleine fricties hoorbaar, maar niets hypothekeert een goede werking. Als ervaren leider waakt burgemeester Liefooghe over die goede verstandhouding door actief naar ieders mening te vragen. Uiteraard loopt niet alles perfect, maar het imago dat het gemeentebestuur zichzelf aanmeet met de slogan ‘Alveringem buitengewoon’ klopt voor 80 procent met de realiteit op het terrein. En dat is onderscheiding.

Ons oordeel: Onderscheiding

