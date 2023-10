Gemeenterapport Diksmuide: Veel gerealiseerd, maar toch nog wat werk op de plank

De beleidsperiode in Diksmuide startte in mineur met een klacht van de oppositie rond een dubbele voordrachtsakte, maar die klacht werd verworpen. Er zijn al heel wat acties uit het beleidsplan gerealiseerd, maar er ligt toch nog wat werk op de plank. De oppositie verwijt de meerderheid vaak dat het te veel uitgeeft, recent nog bij de bespreking van de nieuwe evenementenhal. Wij leggen het werk van de lokale politici op de weegschaal.

Wat gebeurde er na 14-10-2018?

CD&V ging na de stembusgang in zee met Idee Diksmuide. Daardoor belandde Vooruit, die daarvoor in de meerderheid zat, in de oppositie. Ook N-VA, Groen, Vlaams Belang en een onafhankelijk raadslid maken deel uit van de minderheid. Na het overlijden van schepen Jan Van Acker (Idee Diksmuide) nam partijgenote Katleen Winne zijn plaats in en werd Els Leenknecht gemeenteraadsvoorzitter. Schepen Gaby Verstraete (CD&V) gaf na drie jaar, zoals overeengekomen, zijn titel door aan partijgenote Greet Dever. Thierry Hardy (Vooruit) volgde dan weer Eric De Keyser op.

Belangrijkste realisaties

Bij het begin van de legislatuur vatte de meerderheid zijn beleidsplan samen in ‘86 acties voor 8600’. Recent maakte het de balans op. Vijf projecten zullen niet gerealiseerd worden en drie dossiers staan on hold. De terrasbelasting werd afgeschaft, er werden nieuwe fietspaden geopend zoals die in de Schoorbakke- en de Rousdammestraat en de Wilgendijk en Stovestraat zijn heraangelegd. Ook het nieuwe zwembad is geopend en het voetbal van Keiem kreeg een kunstgrasveld. Het stadsbestuur zette ook in op kleinere acties die het verschil maken, zoals een uitbreiding van de dorpsrestaurants, extra activiteiten voor jongeren tijdens de vakantieperiode en een verdubbeling van de subsidiepot voor verenigingen. Belangrijk voor de zorgverlening is het nierdialysecentrum dat het Jan Ypermanziekenhuis heeft ingericht in het oude zwembad.

Grootste miskleunen

De bouw van het sociaal huis en daarboven seniorenflats bij het woonzorgcentrum Yserheem zat in een juridische periode, met als uitsluitsel dat het ruimtelijk uitvoeringsplan herzien moet worden. In het beleidsplan was voor dat project 4 miljoen euro voorzien. De uitbreiding van de stedelijke academie Kadens, opnieuw begroot op 4 miljoen euro, zit ook in de koelkast. Enerzijds omdat het ontwerp van de architect niet op de goedkeuring van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) kon rekenen en anderzijds omdat de werken mogelijk in aanmerking komen voor extra subsidies via Agion. Het derde dossier is dat van het fietspad in de Jonkershovestraat. Daarvoor stond een half miljoen euro ingetekend, maar dat budget zal niet voldoende zijn omdat na cameraonderzoek is gebleken dat de riolen hersteld moeten worden. De bal ligt nu in het kamp van de Vlaamse Milieu Maatschappij.

Geplande projecten

Meerderheidspartijen CD&V en Idee Diksmuide hopen volgend voorjaar te kunnen starten met de bouw van de evenementenzaal Boterhalle bij de Grote Markt. De aanbesteding is geraamd op 8,8 miljoen euro. Een te hoge prijs, vindt de oppositie. De werken aan ontmoetingscentrum Ten Bercle in Pervijze zijn gestart. Ook de werken in de stationsomgeving staan nog op de planning. Daar werkt het stadsbestuur samen met andere partners. Er komt onder andere een fietstunnel onder de sporen en een mooi aangelegde parking. Het fietspad langs de IJzerdijk wordt doorgetrokken richting de Paxpoort. De uitbreiding van Kadens en de bouw van een nieuw sociaal huis met dienstencentrum en seniorenflats laat dan weer op zich wachten.

Het rapport

Ondanks de coronaperiode kon het bestuur al veel van het beleidsplan realiseren. Keerzijde van de medaille is dat de kostprijs van projecten door de economische crisis aanzienlijk is gestegen. De Boterhalle wordt bijna drie keer zo duur dan oorspronkelijk geraamd. Ondergrondse vuilbakken komen er niet, hoewel ze aanvankelijk in het beleidsplan stonden. De restafvalbak deed wel zijn intrede en die lokte vooral tijdens de warme zomermaanden kritiek uit door de maden die zich erin thuis voelden. Veel extra randparkings kwamen er nog niet bij, maar parkeren blijft wel gratis als je de blauwe zone respecteert. Opvallend deze legislatuur is de aandacht voor verenigingen met extra subsidies en de inrichting van nieuwe ontmoetingscentra. De economie in het stadscentrum kreeg met een nieuw premiestelsel een kleine boost.

Ons oordeel: Voldoende

