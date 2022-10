Van De Karpel tot de Jaarbeurs, het is een kwestie van blijven gaan

Vorige week kon u in onze krant al lezen hoe tearoom Isis in Izegem, nochtans een erg bloeiende zaak, door de hoge energiekosten noodgedwongen moet sluiten.

Hetzelfde verhaal hoorden we deze week in De Barriere in Roeselare. Het grillrestaurant keert terug naar de roots en probeert het verder als tearoom met pannenkoeken en focus op de bolletra. Café Sportwereld in Emelgem is dan weer alleen meer open op zondagvoormiddag. Veel meer zit er niet in voor de ooit zo bloeiende zaak. Ongetwijfeld zullen er de komende weken nog voorbeelden naar boven komen.

Tussen al die miserie blijven gelukkig heel wat volkscafés boven water. De Karpel is daar misschien wel het beste voorbeeld van. Na vier generaties hebben ze in het café op de hoek van de Schoolstraat en de Wijnendalestraat een vast klantenbestand opgebouwd en weten ze als geen ander wat de cafégangers willen. De klanten blijven komen, ook na het overlijden van waardin Paula Wyckhuyse en zoon Marc Bossu. De twee overleden op amper een week tijd, zie hiernaast. Een flinke klap voor het sociale leven in Beveren. Een vijfde generatie zit er niet aan te komen, maar als het van broers Rik en Frank Bossu afhangt, blijven ze nog lang pintjes tappen.

“Zelfs voor bloeiende zaken is het geen sinecure om boven water te blijven”

Ook bij de Jaarbeurs blijven ze gaan, al is het ook daar niet simpel. Voor corona klonk het steevast trots dat alle standen uitverkocht waren. Dat is dit jaar niet het geval. Met ongeveer 110 standen is dat zelfs een heel pak minder dan normaal. Het noopt de organisatie om knopen door te hakken. Een beuk minder en geen conferentieruimte. Maar de ingenomen hallen willen ze dan wel ten volle benutten. Het tijdens corona afgeslankte Jaarbeurscomité zet nu meer dan ooit in op beleving, een must om bezoekers te blijven lokken. Zodat heel wat generaties in de toekomst de Jaarbeurs nog kunnen ontdekken aan de hand van hun ouders, de ogen uitkijkend bij de opvallende demonstraties, om dat een jaar of 25 later te herhalen met hun kroost. In tijden van webshops en andere online initiatieven is het een verademing om op de Jaarbeurs te zien hoe standhouders hun product direct aan de man brengen.