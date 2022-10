De Nieuwe Barriere in Roeselare keert door crisissen noodgedwongen terug naar de roots

De corona-en energiecrisis dompelden het gekende grillrestaurant De Nieuwe Barriere in een moeilijke situatie. Zaakvoerder Pieter Dewaele gooit nu het over een andere boeg. Het grillrestaurant sluit de deuren, maar De Nieuwe Barriere heropent komend weekend als tearoom. “Ondanks de tegenslagen blijven we strijdvaardig. We keren terug naar onze roots en brengen de ooit zo gesmaakte pannenkoeken terug naar De Nieuwe Barriere.

Al veertig jaar is De Nieuwe Barriere een naam die luidt als een klok binnen de Roeselaarse horecawereld. Tal van fietsers, wandelaars en jonge gezinnen hielden in het verleden halt op de Zilverberg om er te genieten van een drankje of een pannenkoek. In 2010 voerde Pieter Dewaele er serieuze verbouwingen door. De Nieuwe Barriere werd een grillrestaurant. “Aanvankelijk draaiden we erg goed. We hadden erg veel werk en konden rekenen op een trouw personeelsbestand. Op onze beste dag ooit moesten we zelf driehonderd mensen weigeren”, aldus Pieter. En toen kwam corona. “Persoonlijk was dat voor mij een zegen. Ik leefde de jaren ervoor zo voor mijn werk dat ik quasi geen tijd voor bijvoorbeeld mijn kinderen maakte. Anderzijds had de coronacrisis een erg grote impact op De Nieuwe Barriere. Alle zekerheden werden van onder onze voeten geveegd.”

Personeelstekort

Eens terug geopend draaide De Nieuwe Barriere niet meer als tevoren. “Heel wat personeel had inmiddels ander werk waardoor we nog met zijn drieën overbleven. De klanten vonden minder de weg naar de zaak en grootse plannen, zoals het bouwen van tiny houses, verdwenen plots noodgedwongen naar de achtergrond. De Nieuwe Barriere was plots veel te groot om nog met drie te runnen.” Pieter zocht naar oplossingen en werkte nieuwe concepten uit. Zo werd de voorbije maanden nog een buffetformule uitgeprobeerd. “Maar door het uitbreken van de energiecrisis bleven we in de miserie. De kosten zijn erg hoog en het volk van weleer vindt minder gemakkelijk de weg naar De Nieuwe Barriere.

Maar de handdoek gooien doen Pieter en zijn vaste medewerkster Melissa Hugelier niet. “We zijn geen opgevers, we blijven strijdvaardig.” Inmiddels hakten ze belangrijke knopen door. Grillrestaurant De Nieuwe Barriere sluit dan wel de deuren, maar op dezelfde locatie en onder dezelfde naam start Pieter nu een tearoom op. “We keren terug naar onze roots en brengen de ooit zo gesmaakte pannenkoeken terug naar De Nieuwe Barriere. In de tearoom kunnen klanten vanaf aanstaande zondag ook terecht voor taartjes, ijscoupes, milkshakes , warme dranken of streekbieren. “De bolletra wordt in ere hersteld en ook voor kinderen blijft De Nieuwe Barriere een plaats waar ze volop kunnen ravotten.” Daarnaast mikt Pieter ook op grote groepen zoals verenigingen of bedrijven. De zaak kan ook privé afgehuurd worden voor familiefeesten en teambuildings.

Woensdag en zondag

Tijdens de herfstvakantie zal De Nieuwe Barriere elke dag open zijn. Daarna kunnen klanten er op woensdag en zondag terecht. “We bekijken ook de mogelijkheid om ook op andere dagen de deuren te openen, maar dat is voorlopig toekomstmuziek. Inmiddels ben ik ook beginnen werken in de bouw. Ja, gezien de vele crisissen die momenteel op ons af komen vrees ik dat de miserie nog niet gedaan is, maar het belangrijkste is dat de Nieuwe Barriere blijft bestaan.