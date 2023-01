Iben Sioen wakker uit kunstmatige coma, begrafenis vader en zoon volgende week

Iben Sioen, die na de CO-vergiftiging in kunstmatige coma werd gehouden, is weer wakker. Hoe zijn herstel verder zal verlopen, valt af te wachten. De dokters bekijken de situatie dag per dag.

Iben Sioen (14) lag sinds vorige zaterdag in kunstmatige coma na de CO-vergiftiging die het leven kostte aan papa Marnick Sioen (44) en broer Aaron Sioen (16). Mama Valerie Desnouck en jongste zoon Rube (9) mochten de dag zelf het ziekenhuis al verlaten. De vijf werden zaterdagochtend bewusteloos gevonden in hun huis in de Honzebroekstraat in Hooglede toen Marnick en Valerie niet kwamen opdagen voor een meeting bij Sidegro, het bedrijf dat ze samen uit de grond gestampt hebben. Ondertussen raakte bekend dat niet de pelletkachel, maar wel de centrale verwarmingsinstallatie op gas aan de oorzaak ligt van het drama.

Marnick en Aaron worden volgende week begraven in intieme kring. Er is een online rouwregister op de site van Uitvaartzorg Commeyne uit Roeselare.