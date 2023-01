Centrale verwarming is oorzaak CO-vergiftiging in Hooglede en niet pelletkachel

Uit het onderzoek naar de oorzaak van de CO-vergiftiging in de Honzebroekstraat in Hooglede is donderdag gebleken dat niet de pelletkachel, maar wel de centrale verwarmingsinstallatie op gas aan de basis ligt. Dat laat het parket weten.

Vorige zaterdag lieten de vader (44) en de oudste zoon (16) van het gezin het leven. De moeder en jongste zoon zijn ondertussen weer thuis. De woordvoerder van het parket laat weten dat de 14-jarige zoon nog altijd op intensieve zorgen ligt in het ziekenhuis.

Naar aanleiding van de dramatische gebeurtenissen kreeg de brandweer heel wat reacties binnen. Ze geven tips over hoe je CO-vergiftiging kan herkennen en wat je kan doen.