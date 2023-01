Bouwunie raadt onderhoud verwarmingsinstallaties aan na CO-vergiftiging in Hooglede

De Bouwunie raadt aan om op tijd hun verwarmingsinstallaties te laten nazien door een expert om CO-vergiftiging te vermijden. In de nacht van vrijdag 13 januari op zaterdag overleden een vader en zijn zoon in Hooglede aan CO-vergiftiging. Er loopt nog steeds een onderzoek naar de exacte oorzaak, maar de kans bestaat dat het iets te maken had met de pelletkachel.

De Bouwunie leeft mee met de slachtoffers en de familie van de CO-vergiftiging afgelopen weekend in Hooglede. Daarom wijst de organisatie nu nogmaals op het belang om je verwarmingsinstallatie door een vakman te laten plaatsen en onderhouden. “Dat kan levens redden”, benadrukt topman Jean-Pierre Waeytens.

Verplicht onderhoud

In Vlaanderen moeten stookinstallaties op vloeibare of vaste brandstof jaarlijks gecontroleerd worden. Voor gas moet dit slechts om de twee jaar. “Maar jammer genoeg stellen mensen dat onderhoud nog te veel uit of zijn ze er gewoon niet van op de hoogte dat het verplicht is”, gaat Waeytens verder.

“Een goed toestel en een goed trekkende schouw hebben, is een eerste stap. Daarnaast is het belangrijk om de ruimtes voldoende te verluchten en de toestellen voldoende te laten onderhouden door een vakman. Want daardoor kan ook de vervuiling en het verbruik van het toestel dalen en bijkomend ook de energiefactuur.”