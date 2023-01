Een week na het verschrikkelijke drama in Hooglede is er vooral veel ongeloof over hoe dit kon gebeuren

Een uur later en de hele familie was er niet meer. Keiharde woorden die betrekking hebben op de tragedie die zich afgelopen weekend bij de familie Sioen in Hooglede afspeelde.

De schoonzus van de familie had de juiste reflex om direct naar het huis in de Honzebroekstraat te rijden toen het koppel niet kwam opdagen voor een afspraak en telefonisch niet te bereiken viel. Zo redde ze het leven van mama Valerie en jongste zoon Rube en laat ons hopen ook dat van Iben, die zich nog steeds in kritieke toestand bevindt. Voor papa Marnick en zoon Aaron kwam alle hulp te laat.

Marnick en Valerie kennen we vooral via hun bedrijf Sidegro langs de Trakelweg in Roeselare. Daar werden ze de afgelopen jaren ook niet gespaard van tegenslagen. Vorige zomer nog ontstond er een hele hetze nadat er asbest vrijgekomen was bij een brand. Buurtbewoners startten een petitie tegen het bedrijf. Het waren harde werkers, net als de hele familie. Marnick was iemand die, volgens zijn broer Mario, enorm bezig was met veiligheid. Zo ook in hun hoeve. Het is dan ook moeilijk te vatten dat ze net op deze manier om het leven komen.

Het enige positieve is dat de gevaren van CO-intoxicatie meer dan ooit in de aandacht komen

Het enige positieve aan heel het verhaal is dat de gevaren van CO-intoxicatie meer dan ooit in de aandacht komen. Broer Mario Sioen deed zaterdag al een oproep hiervoor. “Plaats alsjeblieft een CO-melder, want met die paar euro’s kan je levens redden”, klonk het. Misschien ook een signaal voor de hogere overheden om hier meer op in te zetten. Op vlak van brandmelders is er flink wat sensibilisering, over CO-melders wordt er een pak minder gezegd. Heel wat mensen weten wellicht zelfs niet dat ze bestaan. Laat ons hier dan ook gehoor aan geven. Drama’s zoals afgelopen weekend in Hooglede, daarover willen we liefst nooit meer berichten.