Vader en zoon uit Hooglede overleden in gezinswoning na CO-vergiftiging, andere zoon nog in coma

Zaterdagmorgen zijn in de Honzebroekstraat in Hooglede de lichamen van Marnick Sioen en zijn 16-jarige zoon Aaron aangetroffen in de gezinswoning. Drie andere bewoners werden in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De moeder en de jongste zoon waren zaterdagavond al terug thuis. De derde zoon wordt nog zeker tot na het weekend in coma gehouden

Het was naar verluidt de schoonzus die de vijf gezinsleden bewusteloos aantrof in de woning, toen de vader van het gezin niet kwam opdagen op het werk zaterdagmorgen. Vervolgens werden de hulpdiensten gealarmeerd.

De vader van het gezin, Marnick Sioen (44), was toen al overleden. Hij is de zaakvoerder van Sidegro dat eind juli nog een zware brand kende in Roeselare waarbij asbest uit aanpalende wijken moest geruimd worden. De oudste zoon die eveneens is overleden is de 16-jarige Aaron Sioen.

Aaron zit net als zijn broer Iben – die nog in het ziekenhuis ligt – in het VTI van Roeselare. De moeder en twee andere zonen werden in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. “De moeder en de jongste zoon hebben een tijd in een decompressiekamer gelegen in het AZ Sint-Jan en zijn aan de beterhand”, zegt parketwoordvoerder Tom Janssens. “De middelste zoon ligt nog altijd op de dienst intensieve zorg en wordt nog zeker tot na het weekend in coma gehouden. De moeder en jongste zoon mochten zaterdag al terug naar huis.”Dat bevestigde Tom Janssens zondagmorgen.

De precieze oorzaak van de CO-vergiftiging in een woning in de Honzebroekstraat in Hooglede is nog niet bekend, maar het parket kan nu met zekerheid bevestigen dat het wel degelijk om CO-intoxicatie ging. “De bron van de CO-intoxicatie werd nog niet vastgesteld, maar er zijn enkele mogelijkheden die wel verder onderzocht worden. De verwarmingstoestellen worden van naderbij onderzocht.”

Hevige brand

Het bedrijf van Marnick Sioen en zijn echtgenote, Sidegro langs de Trakelweg in Roeselare, had eind juli al af te rekenen met een zware brand. Dat ging toen gepaard met hevige rookontwikkeling en toen kwam ook asbest vrij. Dat zorgde toen voor verontruste buurtbewoners.

Het was overigens niet de eerste keer dat het brandde in het bedrijf. In 2018 kreeg Sidegro al een paar keer te maken met een brand.