Brandweer waarschuwt na drama in Hooglede voor CO–vergiftiging: hoe herken je het en wat moet je doen?

Naar aanleiding van de dramatische gebeurtenissen afgelopen weekend, waar een vader en zijn zoon om het leven kwamen in Hooglede door een CO-vergiftiging kreeg de brandweer heel wat reacties binnen. “We kregen vooral veel vragen over de gevaren én preventie van koolstofmonoxide, met andere woorden CO”, zegt Fons De Backere van brandweerzone Midwest.

“Koolstofmonoxide of CO is kleurloos, geurloos, niet-irriterend gas. Het gas werkt verstikkend, omdat het de plaats van zuurstof in het bloed inneemt. Elk verbrandingstoestel, kan zo’n kleur- en geurloos gas vrij geven, gaande van boilers, centrale en verplaatsbare verwarmingstoestellen tot kooktoestellen op gas of verbrandingsmotoren”, legt De Backere uit.

“De symptomen zijn plotse vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn en braken”

Net omdat CO geur- en kleurloos is, heeft het een giftige werking, die je vaak niet of te laat opmerkt. Het is de meest belangrijke vorm van dodelijke vergiftiging in België. Want jaarlijks zijn meer dan 1.000 mensen slachtoffer in België. Hoe kan je een CO-vergiftiging dan herkennen? “De symptomen, die je er zelf van kan ondervinden zijn plotse vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn en braken.”

Wat te doen?

“Er zijn eigenlijk vier grote en belangrijke stappen, die levens kunnen redden: controleren, ventileren, alarmeren en reageren”, gaat De Backere verder. “Een eerste stap is een deftig toestel, dat door een erkend technieker werd geplaatst en jaarlijks gecontroleerd wordt. Je kan ook zelf de kleur van de vlam regelmatig controleren. Is die blauw dan is normaal alles in orde. Maar kleurt die vlam geel, dan is dat een teken van een slechte verbranding.”

“Daarnaast moet je ook de ruimtes van je huis regelmatig ventileren. Er moet voldoende natuurlijke toevoer zijn van zuivere lucht. Om op tijd gealarmeerd te worden, kan je ook een CO-melder installeren. In een ruimte met een verbrandingstoestel of rookafvoerkanaal hang je die best aan het plafond en in een ruimte zonder verbrandingstoestel minimaal op schouderhoogte.”

“Als mensen symptomen vertonen, zet je best zo snel mogelijk ramen en deuren open en verlaat je de ruimte. Verwittig dan ook zeker de hulpdiensten”

Uiteindelijk is het ook belangrijk om vlug te reageren. “Je moet aandachtig zijn als er meerdere mensen in dezelfde ruimte symptomen van CO-vergiftiging vertonen. Wanneer dat zo is, zet je best ramen en deuren zo vlug mogelijk open en verlaat je de ruimte. Verwittig dan ook natuurlijk de hulpdiensten via 112! Zorg eerst voor je eigen veiligheid en evacueer dan indien mogelijk slachtoffers naar buiten”, besluit De Backere.