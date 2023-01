Opmerkelijk veel vraag naar CO-melders na dodelijk incident in Hooglede

De CO-vergiftiging in Hooglede met twee dodelijke slachtoffers als gevolg heeft West-Vlaanderen duidelijk wakker geschud. Verschillende zaakvoerders melden dat de verkoop van CO-melders de afgelopen week opmerkelijk aan het stijgen is: “Onze voorraad is volledig uitgeput,” aldus de zaakvoerder van Multishop Poperinge.

Alarmbellen

CO-melders dienen om de concentratie koolstofmonoxide in je woning te monitoren. Wanneer er een te hoge concentratie gedetecteerd wordt, slaat de melder alarm en kun je zo een mogelijke CO-vergiftiging voorkomen. Best een handig hebbedingetje dus, toch vind je het niet standaard terug in elke woning. “Mensen liggen er doorgaans niet echt wakker van, hoewel er jaar na jaar toch meer exemplaren over de toonbank gaan”, aldus Simon Verbaeys van Supra Bazar, de multiwinkel met vestigingen in Gullegem, Tielt, Harelbeke, Lievegem en Hulste.

Wanneer er, zoals vorige week, een geval van CO-intoxicatie in de media komt, gaan de alarmbellen wél af. “Dat werkt helaas veel beter dan preventieve campagnes, die vaak ‘ver van hun bed’ lijken. Zo’n ongeval komt binnen bij de mensen. In al onze vestigingen werden er in één maand tijd al dubbel zoveel CO-melders verkocht dan in het volledige jaar 2022. Een rechtstreeks gevolg van het drama in Hooglede”, aldus Simon.

In Euro Shop Roeselare merken ze hetzelfde op. “Het is een shockeffect, dat is duidelijk. Maar dat kan zeker geen kwaad, nu steeds meer mensen door de hoge energiekosten alternatieve verwarmingsbronnen opzoeken. Met open haarden en pelletkachels is het risico op een koolstofmonoxide nog een stuk hoger dan normaal”, laat Miguel Bethuyne van Euro Shop weten. “Klanten grijpen ook sneller naar de duurdere exemplaren, die hebben soms nog gevoeligere sensoren. Maar sowieso zijn al onze melders van Europese makelij, om de veiligheid en accuraatheid ervan te kunnen garanderen.”

Nieuw in assortiment

Ook de kleinere zelfstandigen geraken hun CO-melders vlotjes kwijt. “We zitten zelfs al zonder, onze voorraad is in een week tijd volledig uitgeput”, meldt Geert Desomer, zaakvoerder van de Multishop in Poperinge. “Hoe vaker zoiets in het nieuws komt, hoe meer mensen er spontaan aan denken om eentje in huis te halen. Maar bij een ongeval is de stormloop altijd opmerkelijk, net zoals dat nu ook het geval was. Ik kan er geen meer bijbestellen bij de groothandel, dus het zal eventjes afwachten zijn.”

Sommige zaken voegen zelfs voor het eerst CO-melders toe aan hun assortiment, zoals Elektro Marc Dubois in Rumbeke. “We hebben er vorige week aangeschaft, omdat we al verschillende telefoontjes kregen van klanten die graag eentje wilden komen halen. Voor onszelf hebben we ook een melder aan de kant gelegd, want we hadden ook nog geen hangen in ons huis…”, geeft zaakvoerster Goedele Desmet toe.

“Nu staan ze op de toonbank, we merken dat mensen bij het afrekenen er nog snel eentje meenemen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we nu gewoon met een piek te maken hebben. Dat zal niet blijven duren, mensen vergeten snel. Ik ga nog geen te grote voorraad inslaan, we zien wel hoe het loopt.”