Django, bekend van De Bachelorette, viert Kerstmis met nieuwe liefde: “We denken al aan samenwonen”

Het hart van Elke Clijsters kon Klerkenaar Django Grimmonprez (39) niet veroveren, maar het tv-programma De Bachelorette leverde hem alsnog een nieuwe liefde op. De Gentse schone Laura Van Landtschoote (27) trok na het programma haar stoute schoenen aan en stuurde Django via sociale media een berichtje. Ondertussen zijn ze al zes maanden een koppel.

Dat 2021 een bewogen jaar was voor Django Grimmonprez, is het minste wat je kan zeggen. In het voorjaar kon televisiekijkend Vlaanderen hoe hij in een emotionele rollercoaster terechtkwam in het Play4-programma De Bachelorette. Hoewel hij van in het begin een van de favorieten was, stuurde Elke Clijsters vlak voor de finale hem zonder roos terug naar Klerken.

Django bleef echter niet bij de pakken zitten want ondertussen heeft hij een nieuwe liefde in zijn leven: de 27-jarige Laura Van Landschoote uit het Oost-Vlaamse Nevele. “Ik ben van de straat geraakt, als ik het zo mag zeggen”, lacht Django. “We leerden elkaar kennen via sociale media. Ik kreeg regelmatig berichtjes door mee te doen aan De Bachelorette. Ik had haar profiel ook wel eens gezien. Opeens stuurde ze me een berichtje. We begonnen te chatten, gingen op date… Dat klikte onmiddellijk en van één date kwamen er twee… Ondertussen hebben we al zes maanden een relatie.”

Een leukerd

“Ik was een trouwe kijker van De Bachelorette en had echt zoiets van: dat lijkt me wel een leukerd”, vertelt Laura. “Dan ben ik hem wat blijven volgen, want je weet niet hoe het programma zal aflopen. Hij bleef wel altijd door mijn hoofd spoken en op een dag dacht ik: ik zal eens een berichtje sturen. Je weet nooit.”

“Ik was wel gecharmeerd daardoor”, bloost Django. “En haar profiel stond mij wel aan. Ik kreeg veel berichtjes, maar was daar toch voorzichtig in geworden. Afspreken met mensen, daar kruipt veel energie in. Ook met mijn job en mijn kindjes… Het is niet dat ik met de eerste de beste op date ging. Ik had wel gedatet voor Laura, maar dan wist ik snel dat het niets ging worden. Met Laura had ik na de tweede date al het gevoel: hier zit er wel potentie in. Het was aftasten in het begin, maar we voelden dat de klik sterker en sterker werd.”

Elke

Django beseft dat zonder deel te nemen aan het programma hij Laura wellicht nooit had ontmoet. “Uiteindelijk was mijn doel altijd om iemand te leren kennen en opnieuw een stabiele relatie op te bouwen. Door aan het programma mee te doen, is mijn waaier wel verbreed. Ik had meer mogelijkheden, maar het moet ook praktisch goed zitten. Het klikte wel tussen Elke en ik, maar praktisch gezien kon dat niet lukken. Dat zou altijd een struikelblok blijven. Ik was al kieskeurig, maar na het programma ben ik nog kieskeuriger geworden.”

In het algemeen kijkt Django positief terug op zijn deelname aan De Bachelorette. “Uiteindelijk was het een leuke ervaring, iets wat ze mij nooit meer kunnen afpakken. Ik heb veel leuke dingen mogen doen, zoals met een Porsche op het circuit van Zolder rijden of met een helikopter vliegen. Ik heb er ook veel uit geleerd over mezelf. Ik was misschien iemand die te veel zijn gevoel ging volgen. Maar als het praktische niet volgt, dan heeft het weinig zin. Ik heb er ook toffe vriendschappen aan overhouden. Met de meeste mannen van het programma heb ik nog steeds contact. En last but not least: dankzij het programma heb ik een prachtige dame leren kennen.”

Feestdagen

Het is dan ook duidelijk met wie Django de feestdagen zal doorbrengen. “We houden het helemaal op het gemak en zullen gewoon samen zitten met de mensen die mij het dierbaarst zijn. Laura, mijn ouders, de kindjes…”, vertelt Django, die papa is van Levi (11) en Scout (9). “Ze zien Laura ook graag. Vooral de jongste vraagt vaak naar haar. Dat klikt wel goed en ik vind dat heel plezant om te zien.”

West-Vlaamse roots

“Ik heb daar eigenlijk totaal geen probleem mee”, vult Laura aan. “Ik zie ook wel graag kindjes, dus ik heb nog geen enkel moment gehad dat ik het ambetant of lastig vond. Het zijn ook plezante kereltjes. Ik heb ook geen enkel probleem om hun West-Vlaams te verstaan. Mijn vader is opgegroeid in Oostende, ik heb grootouders van Bredene en een tante in Nieuwpoort. Er zitten dus wel een beetje West-Vlaamse roots in mij.”

Ondertussen kijkt het koppel volop naar de toekomst. “We zijn wel al aan het praten om eventueel samen te wonen”, zegt Django. “Laura weet wel dat ik een beetje verbonden ben aan de streek omdat ik hier mijn klantenbestand opgebouwd heb, en met de kindjes… Voor Laura is het ook geen probleem om hier in de streek te komen wonen. We zullen wel moeten kijken om iets nieuws te kopen of te verbouwen, want Laura heeft aangegeven dat ze wel kindjes zou willen in de toekomst. Nu is het huis daarvoor te klein. Om maar te zeggen: we praten volop over een toekomst samen opbouwen.”