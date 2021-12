Alle hens aan dek bij familie Defour: “Hopen op een normaal 2022”

De familie Defour-Derudder uit Ruiselede heeft een bewogen jaar achter de rug. Papa Wino werkt immers bij bpost en mama Inge is actief in de zorg, twee sectoren waar het al eventjes alle hens aan dek is. Ook voor de drie dochters zijn het allesbehalve gemakkelijke tijden.

2021 was een bewogen jaar voor het gezin Defour uit de Poekestraat. Voor vader Wino is het in deze eindejaarsperiode extra druk bij de pakjesdienst van bpost Tielt. “Er zijn tot zeker een vierde meer pakjes in deze cadeautjesperiode.”

Carrièreswitch

Moeder Inge maakte als verpleegkundige in februari 2020, net voor de coronapandemie, de switch van de avonddienst bij het Wit-Gele Kruis naar de nachtdienst als verpleegkundige in het wzc Sint-Jozef.

“Een enorme verandering, maar een verbetering voor het gezin met minder weekendshifts en dichter bij huis. Al hield ik ook enorm van de afwisseling op de baan. Maar ik belandde in een leuke werksfeer en was meteen geïntegreerd.”

Mensonwaardig

“Het afgelopen jaar bracht veel onzekerheden en aanpassingen. In februari overleed mijn papa (Jean-Marc Derudder, red.) na een slepende ziekte”, aldus Inge.

“Verschrikkelijk en zo mensonwaardig met 15 mensen bij de uitvaart. Aiko (12) startte het secundair onderwijs in De Beuk in Aalter, Indra (13) het tweede jaar in Emmaus-Aalter en Chinouk (18) bij Vives Brugge de opleiding voor verpleegkundige. Dat had een hele impact qua afstanden en verplaatsingen.”

Veel frustraties

“Corona bracht onzekerheid omtrent het communiefeest van Indra in 2020 en ook voor Aiko dit jaar. De meisjes spelen ook volleybal bij Pervol. Enkel het seizoen 2021-2022 is tot op vandaag normaal te noemen. En toch is het permanent puzzelen en onzekerheid over de beschikbaarheid van speelsters. Eens uitgaan met de vriendinnetjes zat er niet in voor de dochters.”

“Heel frustrerend zijn de onlinelessen. We worden zo gegijzeld en de leerlingen zelf verkozen de les in het klaslokaal. Het enige pluspunt was voor Chinouk: geen lessen met fysieke aanwezigheid en zo kon ze de vrije tijd besteden aan de lessen theorie voor haar rijbewijs. Een schamele troost…”

Terugkeer naar normale leven

“Traditiegetrouw vieren we oudejaar in familiekring”, aldus Wino. “Op kerstavond zit ik rustig thuis met de drie dochters, want Inge moet werken. Er wordt dus ook gefeest zonder de ouders die er altijd bij waren. Momenten waar we vertederd en ontroerd op terugblikken.”

“Ons allergrootste wens is dat we mogen terugkeren naar het normale leven. Een leven van vrijheid, zonder die mondmaskers en Covid Safe Ticket. Het is voor niemand gemakkelijk geweest. Moge 2022 anders en beter zijn, beter gestructureerd en rationeel te beheren. Dat is onze kerstwens.” (RV)