Arjen Vanhuyse uit Dadizele brengt de Kerstman tot in de huiskamer

Door de huidige coronasituatie liggen de activiteiten van entertainer Arjen Vanhuyse (22) weer zo goed al stil. De jonge Dadizelenaar, in het dagdagelijkse leven actief binnen het onderwijs, zocht tijdens de verlengde kerstvakantie naar een manier om toch animatie op de plank te brengen. Als heuse Kerstman sprak hij de voorbije dagen verschillende opbeurende kersttoespraken in.

Ondanks zijn jeugdige leeftijd is Dadizelenaar Arjen Vanhuyse inmiddels een gevestigde waarde in de wereld van entertainment. Niettegenstaande het tweede coronajaar op een rij kende Arjen best nog drukke periodes. “Het werd een erg drukke zomervakantie. Ik had onder andere een show in Bellewaerde en bij zomerbar Summerlake in Sint-Eloois-Winkel. Je voelde dat de mensen gewoon losgelaten waren en dat iedereen nood had aan animatie.”

De voorbije periode verslechterde de coronasituatie opnieuw en dat merkt Arjen ook aan zijn boekingen. “Ik had voor deze eindejaarsperiode een vijftiental optredens staan, nu blijven er nog een drietal over. Het regent annulaties. Je merkt gewoon ook dat de mensen heel erg bang zijn om iets te organiseren. Spijtig eigenlijk, ik ben er zeker van dat er ook op een coronaveilige manier animatie kan gebracht worden. Zekere in deze droevige periode waarin de mensen toch ook wel een beetje willen lachen.”

Kerstwensen inspreken

Arjen is werkzaam binnen het onderwijs en heeft nu dus vakantie. “Ik had die periode met rood aangestipt, maar nu is mijn agenda plots leeg. Onlangs had ik nog geïnvesteerd in een nieuw kerstpak en een bijhorende, passende baard. Arjen kwam op het idee om kerstwensen in te spreken.

“Je hoort van veel mensen dat hun kinderen verlangen om de kerstmarkt ergens te zien. Via deze weg probeer ik hen dan ook een kerstgevoel te geven.” Arjen knutselde thuis een klein decor in elkaar en sprak inmiddels al een twintigtal boodschappen in. Die video’s worden naar de families opgestuurd. “Aan dergelijke opdrachten verdien ik niets, maar op deze manier maak ik wel reclame voor hetgeen ik doe en ondertussen amuseer ik me natuurlijk ook wel. Ik hoop echt dat we in 2022 opnieuw kunnen genieten van animatie, want daar heeft iedereen wel nood aan.”