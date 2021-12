Catherine wil in 2022 derde kunstveiling organiseren voor het goede doel: “Fondsen worden zorgvuldig besteed”

Catherine Pattyn, medezaakvoerder van Viva Sara Kaffée, broedt al geruime tijd in alle stilte op een derde editie van haar Kunstveiling voor het goede doel: kansarme en kwetsbare Kortrijkse kinderen extra kansen geven.

Catherine Pattyn, moeder van zaakvoerders Bart en Peter Deprez van Viva Sara Kaffée, organiseert al 2 jaar haar ‘Kunstveiling voor het goede doel’. De eerste veiling kwam er in 2019. Toen gaf Catherine aan kunstenaars de opdracht een nieuw kunstwerk te creëren met een pollepel.

Maar liefst 25 kunstenaars, waaronder onder meer kunstschilder Michaël Borremans, de familie Vermeersch, Wim Opbrouck en de Kortrijkse Mie Bogaerts, stelden er hun eigen interpretatie van een pollepel voor. Deze veiling onder leiding van curator advocaat Jan Leysen bracht ruim 40.000 euro op.

De tweede editie kwam er pas in 2021 door corona. “Ik had mijn zonen beloofd om een jaar te wachten om een tweede veiling te organiseren”, vertelt Catherine. “Maar ik was er wel in het geheim mee bezig (lacht). Toen ze zagen dat ik een ontmoeting had met Jan wisten ze dat ik belangrijk nieuws in petto had.”

De vitrine van de familie Vermeersch. © EDB

Catherine besloot om de kunstveiling rond vinylplaten te laten draaien. “Ik was tevreden dat er 35 kunstenaars toezegden, en niet van de minsten: zo tekende de volledige kunstenaarsfamilie Vermeersch present, kunstenaar Arne Quinze en ontwerper Edouard Vermeulen.” De tweede veiling bracht toen bijna 65.000 euro op.

Een goed teken

De opbrengsten van de beide goede doelen gingen naar kansarme en kwetsbare kinderen uit Kortrijk. “Deze kinderen krijgen zo extra cultuur- en vrijetijdskansen. Samen met vzw de Kier bekijken we wie hulp kan gebruiken.

Zo konden we in coronatijden al 40 laptops voor thuisonderwijs ter beschikking stellen aan kansarme jongeren, genoten een aantal kinderen van dringende tandheelkundige zorgen of werd het voor sommigen mogelijk om zich in te schrijven voor cursussen bij de Academie of Conservatorium. Anderen kregen dan weer sportkledij voor een sportkamp”, vertelt Catherine verder.

“De kinderen konden ook genieten van een dagje Schouwburg Kortrijk en kregen een waardebon van 30 euro van de Sint om speelgoed of een boek te kopen.” Wat de derde editie in 2022 zal inhouden wil Catherine nog niet kwijt. “Het is nog even wachten, maar de derde editie komt er. Het is nog wat embryonaal, maar stilaan krijgt het een vastere vorm en dat is een goed teken”, besluit La Mamma, zoals Catherine door haar zonen genoemd wordt.

“Uiteraard hoop ik dat we ook dan heel wat fondsen kunnen werven die erg zorgvuldig en plichtbewust zullen besteed worden voor kansarme jongeren.”

(PVH)