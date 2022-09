Niet voor gevoelige lezers: de krant van Dominique Persoone is klaar!

Mo how zeg! Niemand minder dan Dominique Persoone was een week dé hoofdredacteur bij KW. De West-Vlaamse Ambassadeur bewees op onze redactie dat hij meer kan dan chocolade en TV maken: zijn Krant van West-Vlaanderen is “een machtige gazet” geworden, vol rock ’n roll. Vanaf vrijdag is het te koop… En kleine waarschuwing: niet voor gevoelige lezers!

“Ik hou van avontuur, van uitdagingen, van het onbekende. Ik heb regelmatig nood aan nieuwe prikkels. Véél prikkels. Awel, een krant maken, dat is onontgonnen terrein voor mij. Ik kijk er geweldig naar uit”, liet Dominique Persoone op voorhand weten. Toen hij de vraag kreeg om hoofdredacteur-voor-één-week te worden, moest Dominique niet lang nadenken. “Ik denk dat ik meteen heb toegestemd”, glundert hij. “Zo’n kans krijg je maar één keer in je leven, hé.”

Makt West-Vlaanderen machtig

De voorbije weken werd al heel wat gepland, maar vanaf maandag was het voor echt. Elke dag kwam Dominique de redactie leiden én ‘zijn ploegsje’ motiveren met chocolade. De hoofdredacteur wou één grote boodschap in zijn krant brengen: ‘Make West-Vlaanderen Great Again’. Of beter: ‘makt West-Vlaanderen were machtig!’.

Tequila met Dedecker

En het moet gezegd: Dominique smeet zich volledig. Hij zette ook zijn vrouw Fabienne De Staercke en zijn zoon Julius aan het werk. Hij goot zichzelf en Jean-Marie Dedecker vol met Tequila voor een ongezien politiek interview én hij liet zich zelfs tatoeëren. Meer nog: zijn tattoos werden de rode draad doorheen zijn gazet.

Rock ’n roll-krant

Voor de frontpagina belde hij naar Sammy Slabbinck. De Brugse artiest maakte al illustraties voor internationale topbladen als The New Yorker en Rolling Stone Magazine… en nu dus ook voor de KW van Dominique Persoone. De grote foto op de frontpagina is dan weer van een andere machtige West-Vlaming: Tom Museeuw uit De Haan. Hij zette onze chef voor zijn lens… wreef hem in met vaseline en beschoot hem dan met een bazooka geladen met cacao. Hadden we al gezegd dat dit een rock ‘n roll-krant is?

Machtig

De hoofdredacteur is alvast wreed content nu zijn gazet gedrukt is. “Het was een ferme rit. Wel, mijn respect voor de mensen die het elke week doen! Eerst creativiteit, gevolgd door de druk van de deadline. Het was machtig om te doen, maar ik ga het toch bij chocolade houden. Ik heb ervan genoten. Jullie hopelijk ook.”

De Krant van West-Vlaanderen, made by Dominique Persoone is vanaf vrijdag 16 september een heel week lang te koop bij dagbladhandelaars en supermarkten in West-Vlaanderen.