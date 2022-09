DNA van Vikings

Pistolet met gekapt, Arno, zurkelpatatjes, Ensor, een dreupel, Willem Vermandere, rute 98… Wat maakt ons echte West-Vlamingen?

Als ik het aan mensen uit een andere provincie vraag, krijg je: harde werkers, trekpaarden, gesloten of boertjes. Net als de Limburgers vinden ze ons buitenbeentjes. Tijdens mijn tocht over de oceaan met de zeilboot noemde Jani mij zelfs “van een andere stam”. Is dat zo? Zijn we anders omdat we het dichtst bij de zee zitten? Hebben de Vikings hier een beetje DNA achtergelaten toen ze goeiedag kwamen zeggen?

Ik kom ook veel West-Vlamingen tegen in tv-land. Van VTM over VRT tot Play4: het krioelt er van matjes en moksjes die de machtigste dingen doen. Het bewijst dat creativiteit in ons bloed zit. En toch zie ik veel jonge mensen vertrekken uit onze provincie… Waarom? Is het hier zo boring? Blijkbaar wel. Daarom wil ik met deze krant, met mijn gazet, een oproep doen aan iedereen met een erte van koekebrood: makt West-Vlaanderen were machtig!

Mijn gazet is een oproep aan iedereen met een erte van koekebrood: makt West-Vlaanderen were machtig!

Van bij mijn geboorte ramde mijn bobontje volgende boodschap in mijn koptje: brave is gin gave. Wel, lieve politiekers: pak je lippenstift of die van je madam en schrijf het op je spiegel. Dan kan je ‘s morgens en ‘s avonds als je je tanden poetst naar haar slogan kijken en zo kan West-Vlaanderen hopelijk een beetje meer rock ‘n roll worden.

Ik heb alvast geprobeerd om een rock ‘n roll-krant te maken, die je ook laat proeven van mijn wereld. En als ik hier nog een kleine boodschap mag geven aan iedereen die dit leest: droom! En blijf dromen. Want als je geen dromen meer hebt, is het gedaan.

Big kiss, Dominique.