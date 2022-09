Dominique Persoone wordt hoofdredacteur (voor een week):“Ik wil een gazet tjokvol rock-’n-roll maken”

Stop de persen! De Krant van West-Vlaanderen vervelt op vrijdag 16 september tot De Krant van Dominique. Niemand minder dan West-Vlaams Ambassadeur Dominique Persoone zwaait die week de scepter over onze redactie. De tijdelijke hoofdredacteur wil één grote boodschap in zijn krant brengen: ‘Make West-Vlaanderen Great Again’. “Of beter: ‘makt West-Vlaanderen were machtig’”, glundert hij. “Het wordt de max.”

Geen mens in Vlaanderen die Dominique Persoone (53) níet kent. De altijd breed lachende Bruggeling mogen we tot het kransje topchocolatiers van ons land rekenen, maar hij groeide de laatste jaren ook uit tot een graag geziene mediafiguur. Een bonk van een vent, maar wel met een peperkoeken hart.

Eind vorig jaar volgde hij het duo Wim Opbrouck en Saghine Lampaert op als West-Vlaams Ambassadeur, nu mag hij zijn eigen krant in elkaar boksen. “Ik word niet vaak nerveus, maar nu staan de zenuwen wel gespannen”, glimlacht Dominique.

“Ik heb meteen toegestemd. Zo’n kans krijg je maar één keer in je leven”

“Ik hou van avontuur, van uitdagingen, van het onbekende. Ik heb regelmatig nood aan nieuwe prikkels. Véél prikkels. Awel, een krant maken, is onontgonnen terrein voor mij. Ik kijk er geweldig naar uit. Ik heb ooit een drietal jaar een column voor de weekendeditie van De Morgen mogen schrijven, maar dit is het échte werk. I’m ready to rock.”

Toen hij de vraag kreeg om hoofdredacteur-voor-één-week te worden, moest Dominique niet lang nadenken. “Ik denk dat ik meteen heb toegestemd”, glundert hij. “Zo’n kans krijg je maar één keer in je leven, hé.”

“Ik herinner me dat ik vorig jaar De Krant van Wim (Opbrouck, nvdr.) van begin tot einde heb verslonden en dat ik me ondertussen voorstelde hoe ik zo’n project zou aanpakken. Een jaar later is het al zover. Het wordt de max.”

Twéé leesbrillen

Dominique Persoone zal een week lang ook fysiek op de redactie van deze krant meedraaien. “Ik spring volledig mee in het bad. In mijn auto liggen al twee leesbrillen klaar. Op mijn leeftijd een broodnodig attribuut.”

“Ik heb met mijn krant één groot doel voor ogen: de West-Vlaming weer preus maken op West-Vlaanderen. Make West-Vlaanderen Great Again. Of beter: makt West-Vlaanderen were machtig.”

© TV

De ondernemer/chocolatier/bekende kop wil zijn provinciegenoten ook een spreekwoordelijke schop onder de kont geven. “Ik heb een aangeboren hekel aan luie mensen en profiteurs”, zegt hij.

“Ik vind dat je altijd moet blijven dromen, kansen met beide handen moet grijpen en je eigen ding doen. Zo sta ik ook zélf in het leven. Ga ervoor, wees dat tikkeltje rebels, maar werk keihard.”

“Mijn bobonne zei altijd: brave is geen gave. Met stilletjes in een hoekje te zitten, bereik je niks. Dát wil ik meegeven. Ik wil een gazet tjokvol rock-’n-roll maken.”

Chocolade

Dat Dominique grote schoenen te vullen heeft, beseft hij als geen ander. “Wat Wim Opbrouck – een hele goeie vriend van mij – vorig jaar op tafel gooide, was volledig af. Een pareltje.”

“Hij heeft de lat erg hoog gelegd, maar ik zal mijn stinkende best doen om hem trots te maken. Daarvoor reken ik ook op de enthousiaste bende van KW. Die wil ik inspireren, mee op sleeptouw nemen.”

Dominique Persoone kwam al brainstormen op de redactie. Het resultaat ontdek je op 16 september. © TV

De Krant van Wim verscheen in oktober 2021 op roze papier, Dominique droomt stilletjes van een andere stunt. “Ik zou het machtig vinden mocht mijn krant naar chocolade ruiken”, vertelt hij met pretoogjes. “Maar geen idee of dat eigenlijk kan.” (lacht)

Het is duidelijk: Dominique Persoone is meer dan klaar om het hoofdredacteurschap even over te nemen. “Ik wil gaan voor verrassende reportages, interviews die je nergens anders ziet…”

“Zelf droom ik ervan om cultregisseur Quentin Tarantino en Stones-legende Mick Jagger te interviewen. Mijn grote helden. Team KW weet dus wat gedaan”, schatert hij.