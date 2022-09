Hoezo cafésporten? Persoone heeft het lichaam van een triatleet

Al op de eerste redactievergadering met onze gasthoofdredacteur hoorden we het. “Ik heb niks met sport!”, aldus Dominique Persoone. Dat blijkt hoegenaamd niet uit de vele blote foto’s van onze gasthoofdredacteur in deze krant. Ik snap niet waarom zijn vrouw Fabienne niet graag heeft dat hij in blote buik poseert. Hij blinkt in zijn vel met zijn voor een gulzige vijftiger plat buikje – ik had bijna geschreven afgetraind buikje. Het buikje van een topsporter, zelfs. Niet van een cafésporter.

Maar neen: “Lampie op het WK koers? Emma op het WK basketbal? We gaan toch zo niet beginnen, hé?” Allez vooruit, Club Brugge mag dan weer wel, want de chocolatier levert pralines op Club Brugge. Hij blijft een West-Vlaamse commerçant natuurlijk. Maar verder: alleen maar cafésporten, basta!

Wij zijn serieuze mensen, we hebben het op Wikipedia even moeten opzoeken: cafésporten. We vonden eerst ‘Veugelpyk’. De uitleg (in het West-Vlaams, dat kan geen toeval zijn): ‘De bedoelienge is voun me drie pyltjes (darts in ’t Engels) zoe goed meugelik te smytn (en in e nermoal spel 501 te smytn)’. Darts dus. Immens populair, dat heb ik van horen zeggen. Er worden hele televisie-avonden mee gevuld, het liefst met bekende koppen. En vrouwvriendelijk, ge kunt dat niet geloven: Jamie-Lee Six smijt zo’n pijltje ook wel op dat bord.

Tegenover The Ice Man is The Chocolate Man toch een topatleet?

Ook Charles De Ketelaere, het bekendste West-Vlaamse exportproduct, is gek van het spelletje. Naar verluidt is op San Siro, het stadion van AC Milan, al een heel darts-trainingscomplex ingericht. En met Mario Vandenbogaerde uit Beselare kleurt de Belgische top West-Vlaams! En dus hier op zijn plaats: darts. Maar heb je al eens de buik van wereldtoppers als Gerwyn Price gezien? Tegenover The Ice Man is Chocolate Man toch een topatleet? Of het haar van Peter Wright al gezien? Zoveel kleuren als alle pralines van The Chocolate Line samen. En Dominique heeft niet eens haar.

Of is onze baas-voor-één-week misschien meer fan van biljart of snooker? Neen, ik zie hem ook niet meteen in een schoon kostuum met een strik over een groen laken hangen.

Maar, belangrijker: darts, biljarten of snooker… Het. Zijn. Geen. Sporten! Oké, ze vereisen een vaste hand en concentratie, maar dan is een chirurgische ingreep ook sport. Om van een échte sport te spreken, heb je álle ingrediënten (om in de taal van Persoone te blijven) nodig: een minimum aan uithouding, snelheid, techniek, tactiek en mentale kracht.

Simpel gezegd: elke competitie die je met een dikke buik kan afwerken, is geen sport. Met alle sympathie voor alle cafésporten van Persoone: we gaan volgende week op deze pagina’s weer over naar de echte sporten. Naar Lampie, Emma… En naar de Iron Man in Hawaï. Ik weet het zeker, na een paar weekjes trainen hoor je Persoone niet meer zeggen: “Cafésporten en daarmee basta!”