Lies kleurt je dag: “Max Verstappen stuurt best een lekker flesje champagne op naar Latifi”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met onze redacteur Philippe Verhaest de berichten waar ze blij van wordt.

Dag Lies! Wat. Een. Sportweek.

“Zeg wel! Ook naar Luca Brecel gekeken? Hoe die de Scottish Open op zijn naam schreef… Weergaloos. Die kerel is amper 26, maar timmert al sinds zijn tiende aan de weg. En bij zijn tweede grote snookertornooi is het al prijs. Schrijf maar op: we zullen nog héél veel plezier aan Luca beleven.”

Gezien hoe hij die laatste zwarte bal scoort?

“Zijn no-look-shot. Er wordt nog te vaak smalend over snooker gedaan, terwijl het echt topsport is. Kerels als Luca trainen elke dag uren aan een stuk. Daar plukt hij nu de vruchten van.”

De hele wereld had de ogen op een gemotoriseerde sport. Heb jij genoten van de ontknoping in de Formule 1?

“Zo’n scenario kan je vooraf zelfs niet bedénken. Max Verstappen stuurt Latifi (F1-rijder die net voor de finale crashte, waardoor de safetycar de baan op moest en zo de strijd weer opengooide, red.) best een lekker flesje champagne op. Ik kreeg het ook warm van het telefoontje van mama Sophie Kumpen naar haar Max. Op zo’n momenten zie je dat topsporters ook maar heel gewone mensen zijn.”

Met moeders die waarschijnlijk constant bezorgd zijn wanneer er geracet wordt…

“Och, ik mag er niet aan denken dat onze Georges aan 200 km per uur door een bocht zou scheuren. Binnen zestien jaar rijdt ons bolleke al met de auto. Misschien moet ik het loslaten al wat beginnen trainen?”

Waar viel je oog buiten de sportwereld op?

“De zeilboot van ‘Over de oceaan’ is op het Caraïbische eiland Santa Lucia aangekomen. Hadden ze me drie jaar geleden de vraag gesteld, ik sprong meteen aan boord. Maar nu zou ik mijn gezin nooit zo lang kunnen missen.”

Even helemaal weg van de wereld, het is voor veel mensen hun grootste nachtmerrie.

“Integendeel. Helemaal loskoppelen van je vertrouwde omgeving, weg van alle digitale prikkels, bomvolle agenda’s en verplichte nummers… Het lijkt me heerlijk. Maar Georges en Maarten zijn nog nét iets belangrijker.” (glimlacht)

Zeg nooit nooit…

“Als Georges ouder is, wie weet. Je moet af en toe je grenzen verleggen. Zo had ik altijd gezworen om me nooit aan een parachutesprong te wagen, maar tijdens een teambuiding met Qmusic deed ik het toch. Kícken. Mijn raad: verlaat nu en dan eens je comfortzone. Je wordt er als mens alleen maar beter van.”