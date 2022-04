Lies kleurt je dag: “Lotte Kopecky is nu écht een wereldtopper”

Lies Vandenberghe zette bij onze krant haar eerste mediastapjes, nu ziet ze als VTM-anker constant nieuws passeren. Wekelijks deelt ze met onze redacteur Philippe Verhaest de berichten waar ze blij van wordt.

De weken zoeven net als de coureurs voorbij, Lies! Waar viel je oog deze week op?

“Op de koers, natuurlijk! Lotte Kopecky, zeg! Wat een Ronde van Vlaanderen heeft die gereden. Van der Poel verdient zijn zege natuurlijk ook, maar ik ben doodcontent dat Lotte zoveel aandacht heeft gekregen. Ze is eigenhandig het gat tussen het vrouwen- en mannenwielrennen aan het dichtrijden. Een wereldtopper van bij ons.”

Niet gevloekt omdat Wout van Aert er niet bij was?

“Toch wel, want dan hadden we misschien een dubbel tricolore podium. Maar goed, MVDP en Pogi hebben er een echt spektakelstuk van gemaakt. Eentje dat ik trouwens met eigen ogen heb gezien vanop de Koppenberg, samen met een goeie vriendin en Georges. Da’s trouwens een echt koersdier. Ik denk dat ik vanaf nu elke week naar een wedstrijd zal trekken.” (lacht)

Je stond er lang niet alleen, daar op de Koppenberg…

“Zeg wel, zo’n mensenzee… Ik geloof graag dat er één miljoen fans langs het parcours stonden. Het was één lang bevrijdingsfeest. En volgend jaar vindt de start opnieuw in Brugge plaats. De Ronde in West-Vlaanderen, dat is écht thuiskomen.”

Nog goed nieuws opgemerkt?

“Ik denk dat RSC Anderlecht definitief herrezen is. De Champions’ play-offs zijn zo goed als binnen, zelfs Hein Vanhaezebrouck deelde die mening tijdens een persconferentie. We hebben er enkele jaren op moeten wachten, maar de resultaten beginnen te komen. Kompany en zijn ‘trust the process’: het waren geen loze beloftes.”

Wie wordt kampioen?

“Had je me dit twee maanden geleden gevraagd, dan zette ik al mijn geld op Union. Maar nu… De inhaalrace van Club Brugge is fenomenaal, plus: die play-offs zijn zó onvoorspelbaar. Al zou ik het wel sneu vinden voor Mazzu en zijn troepen. De ontknoping volgt eind mei.”

Een andere volkssport kreeg een serieuze verjongingskuur…

“Dat heb ik ook gezien! Fientje Glorieux is met haar negen lentes de jongste duivenmelker van het land. Prachtig, toch? Het doet me meteen denken aan de grote volière vol duiven die bij moemoe stond. Die diertjes zijn voor mij pure nostalgie.”

Je kan er altijd Georges voor warm maken.

“Waarom ook niet? Bij ons in de tuin zitten vaak duiven en die hebben een erg rustgevend effect. Wie weet staat er binnen enkele jaren een kleine duiventil bij ons. Dan koop ik voor mijn zoontjes zo’n kleine blauwe kiel!”